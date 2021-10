Aries (marzo 21 - abril 20)

Si escuchas atentamente, hoy puedes descubrir cosas muy interesantes que te traen buenas ideas o recuerdos de algo que hiciste y que funcionó muy bien en el plano profesional hace un tiempo. Puedes repetirlo, aunque de una manera más actualizada.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

No te queda más remedio que afrontar un problema sobre todo si lideras un grupo o eres responsable de algún trabajo o de una parte de él. Hay un tema que quizá esté envenenando el ambiente. Atájalo cuanto antes porque si no, habrá problemas.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Empezarás la jornada con un pequeño inconveniente casero, pero a lo largo del día, todo va a ir mejorando. Ten cuidado con lo que gastas en solucionar ese asunto, no optes por lo más barato porque al final puede resultar ser lo más caro, ojo.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

En el fondo, sigues siendo muy idealista y eso lo vas demostrar hoy públicamente con alguna acción desinteresada en la que te pones al servicio de alguien a cambio de nada. Sentirás mucha satisfacción con ello, los demás te importan.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Ten cuidado hoy con cierta tendencia a mostrarte con brusquedad y a decir palabras de las que puedas arrepentirte después porque puedes caer en ese problema casi sin darte cuenta. Hay una deriva ciertamente belicosa en ti y a tu alrededor.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hoy vas a encarar un asunto legal al que has estado dando largas porque suponía tener que ponerte de acuerdo con una persona que ya no está en tu vida y a quien no te apetece ver. Te sentirás fuerte emocionalmente para hablar con esa persona.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hay algo que te molesta mucho hoy y vas a protestar por ello. Llevarás razón y no debes de callarte si crees que esa protesta es justa y puede hacer que las cosas funcionen mejor. Hazlo con asertividad y sin brusquedad, pero con palabras claras.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Ya es hora de que te des cuenta de que acumulas demasiados objetos que no sirven para nada. Aferrarse a lo material no te va ayudar a pasar página o a evolucionar de la manera adecuada. Vive el hoy y no caigas en una nostalgia destructiva.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Sentirás bastante energía y actividad con ganas de moverte e ir de acá para allá. A mitad de la jornada deberías descansar un poco, ya que si no, por la noche tu cuerpo te pude pasar cierta factura. Todo en su medida es lo que más te conviene.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hoy sabes de algún familiar con el que no te llevas demasiado bien y sin embargo te va a dar una sorpresa positiva. Será un rasgo de generosidad que no te esperabas, pero que de repente te llega. Muéstrate amable y procura tener empatía.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Si crees que has negociado mal un trabajo o un negocio y que no te resulta demasiado rentable, debes asumir las consecuencias. Lo cierto es que ya has adquirido ese compromiso y no será fácil volver atrás. Debes asumir las consecuencias de eso.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

No dejes que entre el desánimo o la decepción si hoy no consigues que todos sigan tus planes o si recibes una negativa sobre algo que deseabas obtener. Ese empeño te ofusca y no ves que realmente hay más opciones. Tranquilízate con un buen paseo.