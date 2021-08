Aries (marzo 21-abril 20)

Déjate contagiar por el optimismo de una persona que ve todo desde el lado más positivo, aunque te parezca excesivo. Al fin y al cabo, no tienes nada que perder por escuchar su argumentos e incluso te puede favorecer mucho ver otras realidades.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Debes asumir que las cosas no son como antes, también en el ámbito económico. Tus onjetivos de alguna manera tienen límites, debes aplicar tu inteligencia para sacar el mejor partido a lo que ahora posees.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Hay ciertos aspectos que te limitan, pero debes darte cuenta de que esa limitación la puedes superar y que la clave está en confiar en tus capacidades. Las tienes de sobra, ponlas a funcionar. Aprovecha un momento de soledad para pensar en ello.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Si no controlas tus palabras en con alguien superior a ti en el trabajo, es mejor que hoy no lo intentes, ni siquiera por whatssap. Deja que mañana pase todo con calma, saldrá mejor.



Leo (julio 23-agosto 22)

No tendrás demasiada confianza en una persona que te promete cambiar sus actitudes. Si es tu pareja, debes analizar con mucha calma cómo es la relación y ser lo más honesta u honesto contigo mismo para decidir qué es lo que quieres para tu vida.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Tendrás la oportunidad de sentirte bien con algo relacionado a lo físico, puede ser un deporte, naturaleza, para que las fuerzas se renueven. Tendrás una jornada agradable y llena de calma.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy vas a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, así que estarás con todo el ánimo posible si tienes una entrevista de trabajo o una posibilidad de conseguir un nuevo puesto. Sonríe y confía, cuanto más positividad, mejor te saldrá.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Le contarás a alguien sobre los sueños que tienes. No puede detenerte la opinión, sigue adelante con ánimo y confiando en ti siempre a pesar de todo.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Ten cuidado con lo dices, pero sobre todo con lo que pueden oír ciertas personas que están cerca de ti y no tienen por qué enterarse de tus comentarios o de lo que sabes de un tema algo sensible. Es mucho mejor que impere la discreción.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Debes manejar bien los tiempos con alguien que puede influir en tu futuro y te puede favorecer. No seas intenso, mantén una distancia prudente para comunicarte con esa persona, aunque sea por whatssap o por teléfono.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Debes aclarar en tu interior si te importa o no una persona y hasta qué punto te importa afectivamente. Si no lo tienes claro, date un tiempo para pensarlo, pero no demasiado ya que eso perjudica a esa persona. No debes jugar con sus sentimientos.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Estarás junto a una persona de tu familia que te necesita y que disfrutará mucho con tu compañía, aprovecha esos momentos de calidez y cariño. Sonrisas y buen humor.