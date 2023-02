Aries (marzo 21-abril 20)

En el ámbito sentimental o afectivo tendrás uno que otro inconveniente, ya que puede surgir alguna dificultad con la pareja en temas de convivencia en el que logran ponerse de acuerdo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

No será un día en el donde te preocuparás de cosas grandes, debes tomarte tu propio tiempo para descansar y cuidarte un poco más sin pensar en problemas. Deja la mente en blanco y que fluyan los pensamientos sin quedarte pegado en ellos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Sacarás fuerza para hacer algo que no es agradable para ti, como contarle a una persona algo triste y que te preocupa mucho. Sabrás hacerlo con empatía y modales, eso hará que te sientas mejor contigo misma.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Tu ego se refuerza por la mirada que tienen de ti los demás. Alguien habla de tu valor o de tu éxito en circunstancias muy complicadas y eso te hace sentir que lo has hecho muy bien.

Leo (julio 23-agosto 22)

Te llevarás una sorpresa con alguien que te parecía poco de fiar y sin embargo te va a demostrar que es una persona muy honesta y que está dispuesta a ayudarte, a hacer algo por ti que no te imaginabas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Puedes pensar que alguien te está intentando hacer una mala jugada respecto a una persona que te atrae y que quiere llamar su atención por encima de todo. Hoy tendrás la oportunidad de saber la verdad.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Te buscará una amiga o un amigo, solo porque quiere conversar y estar contigo, ya sea para hablar sobre algo que le preocupa o simplemente para tener una conversación liviana y divertida sobre temas intrascendentes.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tu ego se refuerza por la mirada que tienen de ti los demás. Alguien habla de tu valor o de tu éxito en circunstancias muy complicadas y eso te hace sentir que lo has hecho muy bien.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Puede que no se te ocurra nada original hoy en el trabajo, pero eso será solo un momento de bajón de la creatividad y quizá sea debido a un exceso de presión que alguien te está haciendo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Es muy probable que alguien te critique por algo que has hecho, pero debes tener en cuenta que nunca llueve a gusto de todos y que es normal que a algunos no les guste lo que has decidido.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Acabarás hoy con las ideas un poco revueltas porque no acabas de ver claro lo que buscan los demás y ese no te gusta nada, en especial con una persona a la que has conocido hace poco.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Te irá bien, en un tema a tu favor ya sea de salud o ejercicio físico, los resultados que tendrás serán muy buenos para ti. Vuelve a tener fuerza de voluntad, para conseguir los propósitos.