Aries (marzo 21 - abril 20)

Desde hace un tiempo te sientes acorralado por la actitud de una persona, le consideras una amenaza. Quizás podrías enfrentarle y hacer ver tu postura, quizás su reacción te sorprenda.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Si vas a contar algo a tus amigos, no exageres, sé sincero y di la verdad. No es necesario fingir con ellos, te entiende y si son tus verdaderos amigos, no te juzgarán. Busca la objetividad y no caigas en los rumores.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Las cosas que sucedan hoy te reconfortarán, pero también te harán vivir el presente con más intensidad y energía. No dejes que nada te derrumbe o te detenga para llegar a tu meta. Ahora estás mucho más cerca de conseguir tu propósito. Una persona te dará su apoyo.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hay ciertos asuntos de la familia de los no puedes escapar. Lo más práctico es pedir ayuda y no llevarte toda la carga. A veces es importante reconocer que no podemos con todo y no tiene nada de malo hablar de ello con otros. Los demás lo comprenderán perfectamente.



Leo (julio 23 - agosto 22)

No intentas cambiar a los demás. Si hay ciertas cosas que no te gustan de los otros, pregúntate si es un problema de ellos o un problema tuyo. Tal vez hay algo que tú necesites cambiar.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Siempre es recomendable dejar de lado el pesimismo, pero también es importante ser realistas. No te desanimes si se arruinan tus planes de vacaciones. Intenta comprender los motivos y espera con ansias la próxima oportunidad.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hablarás con un familiar que no veías hace mucho tiempo. Al intercambiar palabras, te darás cuenta de que el afecto sigue siendo muy grande y mutuo. Eso te reconfortará muchísimo.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Hoy se hará justicia con una persona que no tiene muy buenas intenciones y que siempre se libraba de la culpa. Eso te hará sentir liberado y fuera de culpa. No te sientas mal por alegrarte.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Ayudarás a una persona a sorprender a un ser querido. Pasarás un momento de diversión como hace tiempo no lo hacías. Aprovecha el instante, vive cada segundo y recárgate de energía.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Si los negocios no tienen buena pinta, lo mejor es no arriesgarse y tomar decisiones que podrían perjudicarte. Espero a que las cosas mejores o evalúa propuestas.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Será un día importante en el trabajo. No intentes sobresalir, sé tú mismo y sin darte cuenta los demás notarán la importancia de tu presencia. Eso te dará una imagen de confianza.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Estarás dispuesto a mirar las cosas con una perspectiva positiva y eso te permitirá darte cuenta de que algunas cosas en tu vida cambiaron para mejor, aunque no te haya gustado al principio.