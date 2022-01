Aries (marzo 21 - abril 20)

Tratas a los demás como te tratan a ti, para demostrar que no dependes tanto de ellos para hacer tus cosas. Sigue así, porque se presentará la oportunidad de demostrar tu independencia.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

No pongas presión para que los demás se diviertan de la misma forma en que tú lo haces. Deja que cada uno disfrute de sus propios intereses y eso mejorará las cosas para todos.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Intenta descansar y alejar tu mente de las cosas complejas que vienen por delante. Tendrás el tiempo necesario para sentirte seguro de lo que haces. No te resistas y deja que tengan un lindo gesto contigo, disfruta la diversión.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Recibirás buenas noticias y verás rostros felices cerca de ti. El ambiente será grato y te hará alejarte de cualquier momento malo o pensamiento negativo.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Se delicado con esa persona que está pasando por malos momentos. Podrías ser quien alegre su día, quien le de esperanza. Eso te hará sentir mejor.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

No es momento para juzgar a otros, no reproches nada, al menos no ahora. Si algo te parece mal, intenta ver el lado positivo y si es muy complicado, intenta conversar las cosas, pero ve con una energía positiva. Debes aprender a perdonar.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Tu sencillez de siempre será clave hoy para pasar un buen momento. No fuerces las cosas, déjate llevar por el momento y disfruta. Aprovecha el momento, recarga tus energías y compártela con los demás.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Hoy te sentirás con el impulso de renovarte y replantearte las cosas. Cierta actividad te hará duda sobre ciertas cosas y qué tanto vale la pena lo que estás haciendo. No te angusties, porque este momento de reflexión puede ser todo lo que necesitas.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

No intentes llegar a la perfección, solo conseguirás cansarte y perder tiempo valioso que puedes aprovechar en cosas más importantes. Si con esto terminas decepcionando a alguien, explica los motivos con tranquilidad y serás comprendido. No abuses de tus fuerzas, solo tú puedes detenerte.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

No dejes que ciertos caprichos te lleven a tomar malas decisiones. Si algo te parece aburrido, intenta comprender su importancia. La diversión es fundamental, pero hay otras cosas igual de importantes a las que debes poner ojo.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

No intentes ir contra de la corriente. Últimamente has tenido momentos difíciles, pero debes dejar pasar la tormenta. Ya vienen tiempos mejores, no te agobies. Busca formas de sobrellevar el momento y prepárate para buenas noticias.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy debes sonreír más. Intenta ser cortés y amable. Esta es la clave para el éxito. Si das una buena impresión, lograrás avanzar más hacia tus metas. No dejes que nadie te detenga. A fin de cuentas, lo disfrutarás.