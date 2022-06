Aries (marzo 21 - abril 20)

No dejes que cosas diminutas afecten tu día o tus objetivos. Evita ahogarte en un vaso de agua, has superado cosas más grandes y esto no será lo que te detendrá. Solo debes repetirlo constantemente, como un ejercicio mental.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Los sentimientos tendrán gran protagonismo hoy. Las emociones fuertes y positivas serán lo más llamativo de tu día, incluso más de lo habitual. Prepárate porque será una muy buena jornada, te sentirás feliz y en paz.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

El día comenzará un poco flojo y sin muchas ganas, pero a medida que pasen las horas te irás recargando de energía y todo se sentirá más ameno. Las cosas irán tomando forma y se pondrá a tu favor, así que no te decepciones si la jornada no parte de la mejor forma.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Recibirás una linda sorpresa que te llevará al pasado y te hará recordar momentos muy importantes. Te pondrás sentimental, no podrás evitarlo, así que deja fluir las emociones, no te contengas.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Será un buen día, aunque no lo parezca en ciertas ocasiones. Por ello tienes que aprender a valorar cada momento y no permitir que una cosa mala empañe otras tantas buenas. Tienes que trabajar en el optimismo y en mejorar tu percepción del día a día, agradecer lo positivo y aprender de lo malo.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Para tu suerte las cosas saldrán como lo esperabas, se concretarán tus planes para el día y por eso te sentirás satisfecho con el día. Es posible que ocurra una situación que te haga entender que tu esfuerzo está valiendo la pena. Te sentirás pleno y muy agradecido.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Tienes que estar alerta a las personas que no tienen las mejores intenciones, a veces se esconden muy bien y es difícil detectarlos, porque a simple vista son amigables, pero en su interior tienen envidia y malicia. No caigas en su juego, ni confíes en cualquier persona de inmediato.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Será un día muy activo y tendrás poco tiempo para descansar. Pero eso no te molestará porque verás los resultados inmediatos de tu esfuerzo y más que cansado, te sentirás reconfortado. Este momento te hará entender que puedes hacer mucho más de lo que creías.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Comenzarás el día con un obstáculo y se interpondrá en varios de tus asuntos, tus planes se verán afectados y tendrás que hacer algunos cambios. Si sabes reaccionar bien a este imprevisto, no debería generarte mucho problema, solo intenta ajustarte y no desesperes, siempre hay un camino diferente para hacer las cosas.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hoy será un día de importantes decisiones, pero te verás acorralado por ellas, porque no sabrás que camino tomar. El riesgo es grande, así que no puedes tomarlo a la ligera, pero tampoco dejes que te consuma. Analiza la situación y ve por el camino más objetivo, no andes con rodeos, ni te pongas a aventurar, no es el momento para ello.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

No tengas miedo, ni dejes que pase el tiempo, ya es momento de luchas por tus sueños y metas. No dejes que la incertidumbre te gane y se apodere de tu tiempo. Solo hay dos caminos: triunfas o te equivocas y lo intentas otra vez, cualquiera de las dos opciones tiene un destino positivo.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Ya no es momento de lamentarse, llevas mucho tiempo en ese estado y ya es hora de surgir. No dejes que la melancolía haga estragos contigo. Levántate y cumple tus metas, no tiene sentido quedarse atrapado en el pasado, ya no tienes control de aquello, solo puedes interferir en tu futuro.