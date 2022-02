Aries (marzo 21 - abril 20)

Hoy le sacarás provecho a la tecnología y su uso te ayudará a sacar adelante un proyecto que tenías pendiente dese hace un tiempo. No te obsesiones, todo a su tiempo y con calma.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Podría ocurrir que un error cometido por otra persona te termine afectando a ti. Tendrás que arreglarlo rápidamente, pero no dejes que arruine tu día. Hazlo con tranquilidad.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Intentarás manipular una situación familiar en la que no habías puesto empeño para resolver. Tu tiempo ya pasó y ahora solo queda enfrentar las consecuencias. No te martirices por lo sucedido.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

El día será un poco monótono y no habrá muchos momentos de diversión. Pero no te preocupes, porque las cosas cambiarán al llegar la noche.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Hay algo que te preocupa e tu salud. De momento parece que no es nada grave. Para sentirte mejor, podrías necesitar un descanso. De todas formas, para quitar las dudas acude a un profesional, pero no te estreses antes de tiempo.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Esta jornada tendrás muy buena compañía, con personas que te hacen reír y te hacen sentir cómodo. Aprovecha la instancia para fortalecer las relaciones, ya sean personales o laborales.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Te harán una invitación y en un principio querrás rechazarla. Intenta darle una oportunidad al encuentro, podrías llevarte una grata sorpresa. Déjate llevar y disfruta.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Tiendes a controlar las cosas, pero hoy intenta dejar que las cosas fluyan, sin que tengas que intervenir. Así conseguirás estar tranquilo y vivir con mayor paz. Vive en el presente y no pienses tanto en el futuro.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

No exijas a otros lo que no te exiges a ti mismo. Quizás tus intenciones son buenas, pero antes de intervenir en la vida de los demás, se debe solucionar las propias trabas.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hay un tema laboral que has estado esquivando porque no es tu responsabilidad, pero quizás sería buena idea que en esta ocasión intervengas, si puedes y tienes las capacidades para hacerlo.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Te reencontrarás con una persona con la que las cosas no resultaron muy bien la última vez que se fueron. Tal vez es momento de dejar los rencores en el pasado y retomar la relación. No dejes que el orgullo te haga perder a personas que podrían aportar a tu vida.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

No dejes que un problema pequeño afecte tu día. Puedes sentir la frustración, pero no dejes que esa sensación permanezca más de lo necesario. Retoma tu vida y sigue adelante, no te quedes estancado.