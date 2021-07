Horóscopo de hoy jueves 29 de julio, según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21 - abril 20)

Tus intereses hoy estarán muy centrados en todo lo que signifique tranquilidad, relajación o vacaciones. Si preparas una escapada, asegúrate de que todo esté en orden y que no se te olvide nada importante. Así lo pasarás mucho mejor y te relajarás.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Ojo con cualquier clase de movimiento brusco o de dejarte llevar por una actividad de riesgo o la velocidad excesiva. Hay cierto peligro de que te afecten estas circunstancias, así que no olvides la prudencia. Es la mejor prevención.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Si alguien te pregunta por un tema espinoso, pon tu mejor cara y tu mejor sonrisa para hablar de ello. De esa manera desactivarás lo que pueda haber de agresivo o de tensión en esa conversación. Eso no significa que no digas lo que piensas.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Si tienes hoy un pequeño malestar, quizá se deba a que te has excedido un poco en algo que te gusta demasiado comer o que te has expuesto mucho al sol. Toca descansar y reponerte, hoy no salgas si no te encuentras bien. Precaución.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Este tiempo de verano te sienta bastante bien físicamente y esto va a ser muy importante para aquellos que no hayan tenido sus fuerzas a un nivel excelente, ya que notarán una gran mejoría y bienestar. También mejora la imagen e incluso mentalmente.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hoy puedes sentir cierta confusión afectiva, ya que has puesto mucho en una relación que puede ser de amistad o de compañerismo, y de repente ves que esa persona toma mucha distancia. Espera antes de hablar e intenta averiguar si le pasa algo que no tiene que ver contigo.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Es hora de que dejes ir en tu interior a esa persona que ya no forma parte de tu vida. Cuanto antes lo hagas, antes podrás solucionar temas materiales que tienes aún pendientes con ella. Será sanador si consigues una mirada objetiva.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Debes sopesar muy bien todo lo que rodea a una oferta de algo material que parece un chollo e incluso no estaría de más que buscases asesoramiento profesional o una opinión de confianza. Ojo con eso que te ofrecen, puede ser un engaño.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Hay un tema que está en marcha y que te afecta directamente en el trabajo. No es momento de esperar sin saber qué es lo que pasa, así que muévete todo lo que puedas para averiguarlo cuanto antes. Pregunta a alguien de confianza.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Necesitas un descanso de un trabajo o de unos estudios que realmente te han costado bastante esfuerzo acabar y que ahora cierras ese capítulo. Date ese respiro, sal y cambia tu paisaje, es importante para que renueves fuerzas de todo tipo.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Alguien quiere hablar contigo, aunque no estás muy a favor de hacerlo, ya que es una persona que te pone un poco contra las cuerdas o crees que es manipuladora. Pero echarse atrás no es la solución. Lo mejor es ir con la mente fría y distanciarse.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Querrás cerrar flecos en asuntos profesionales antes de las vacaciones, así que hoy será un día de muchos contactos sociales, y muchas conversaciones telefónicas. Por la noche no aceptes compromisos, necesitas aclarar algunas ideas en soledad.