Aries (marzo 21 - abril 20)

Los problemas no te dejan concentrarte y cumplir con tus labores de la vida cotidiana. Pero debes entender que son aflicciones pasajeras, no es definitivo. Solo debes ser paciente, dejar que se vaya la tormenta y retomar tu vida. No te ahogues en un vaso de agua.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Será un buen día, siempre que dejes en segundo plano las preocupaciones, debes intentar poner toda tu atención en las cosas que realmente la merecen. Los astros están de tu parte, pero de todas forma debes poner tu grano de arena.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

No te quedes pegado haciendo lo mismo una y otra vez. Si luego de varios intentos no consigues el resultado esperado, prueba otras opciones y caminos. No te empecines no seas obstinado, tienes que abrirte a nuevas posibilidad y obtendrás resultados igual de buenos.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Será un buen día en general, tanto en el ámbito profesional, como en el familiar y sentimental. Recibirás buenas noticias y podrás compartirlas con quienes quieres. Su reacción será lo que necesitabas para sentirte apoyado, que no estás solo en este camino.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Tendrás un idea bastante arriesgada pero muy prometedora. Muchos te dirán que no lo intentes, que perderás tiempo, pero debes confiar en tus instintos, no dejes que te desanimen. Tómatelo con calma, no es necesario que hagas todo en dos días, pero cuando ya sientas que ha pasado el tiempo suficiente hazlo son miedo.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Comenzarás el día con noticias un poco tristes, pero más que todo decepcionantes. Pero no te preocupes, porque a medida que avanza el día irás recuperando energías y lo que en un momento te pareció abrumador y angustiante será solo un mal recuerdo.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Será un día de muchas sorpresas. Las cosas sucederán distinto a cómo las planease y eso te generará un poco de estrés y sentirás que pierdes el control, pero debes entregarte a las circunstancias y dejar que las cosas fluyan, porque al final del día los resultados serán más que positivos.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Tendrás muchas cosas que hacer y poco tiempo para descansar, pero eso no será un problema para ti, porque estabas preparado para un día así. Solo procura mantener ese ritmo y no dejes que nadie te desvía. Ya llegará tu merecido descanso, no lo dudes.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

La suerte que has tenido estos últimos días se repetirá hoy y eso te hará sentir muy bien en muchos sentidos. Lo verás reflejado en el trabajo, en la escuela, con tus amigos, tu pareja y tu familia, e inevitablemente tendrás un efecto muy positivo en ellos.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Tienes algunas preocupaciones en mente que no te dejan concentrarte. Pero sabes muy bien que tus motivos son infundados y que solo estás exagerando las posibilidades. No dejes que lo que no puedes controlar se apodere de ti, espera a que sucedan las cosas y ya verás cómo actúas luego, pero ahora solo vive tu vida.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

No quieres reconocerlo, pero eres una persona muy obstinada y hoy eso te jugará en contra. Si quieres que las cosas resulten bien, sobro todo si se trata de proyectos o metas personales y profesionales, debes ceder un poco. Prueba la empatía y sé capaz de mirar distintos puntos de vista.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy tendrás mucha suerte y la verás reflejada en un hecho en particular. Te sentirás muy aliviado porque no pensabas que las cosas resultarían de distinta forma, pero el universo te dará una muy grata sorpresa. No dudes de ello.