Aries (marzo 21 - abril 20)

Es un buen día para tomar decisiones en relación con el mundo laboral, para plantearte objetivos, tomar la iniciativa y retomar ideas que dejaste en el pasado. No tengas miedo de plantearte nuevos proyectos, no creas que no eres capaz.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Hoy será un día muy favorable para ti y será el punto de partida para un acontecimiento muy importante que está muy pronto a suceder. Todo este tiempo de esfuerzo finalmente tendrá su recompensa. Si crees que el universo de olvido de to, debes dejar de pensarlo, porque solo faltaba el momento correcto.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

No dejes que los asuntos sentimentales se interpongan en tus responsabilidades laborales. Debes separar ambos temas y resolver cada uno por su parte. Y debes hacerlo de forma equilibrada y equitativa, porque si pones más atención a un lado que a otro, saldrás perdiendo.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Llega a tu vida alguien que te traerá mucha alegría. No estabas esperando a esta persona, pero le recibirás con mucho entusiasmo, porque te hará bien en muchos sentidos. Sentirás que tienes a alguien en quien confiar, podrás volver a usar la palabra amistad y ocurrirán muchas cosas inesperadas, pero muy positivas.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Ya llegará esa justicia que tanto necesitas. Hay ciertas personas que te han dado un trato que no mereces y no han pagado por ello. Pero tú no tienes que hacer nada, porque el universo se encargará de defenderte. Tú sigue haciendo tus cosas con dignidad e ignora al resto.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Has demostrado mucho crecimiento en el ámbito laboral, pero te cuesta creerlo y darte crédito. Piensas que tu esfuerzo no ha sido suficiente. Tienes que dejar ese pensamiento atrás, porque mereces ser reconocido, has trabajado duro para llegar donde estás y no debes dejar que nadie te haga pensar lo contrario, ni siquiera tú mismo.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No dejes que los inconvenientes de la vida cotidiana afecten el resto de tu día. Sabes muy bien que hay problemas mucho más serio y que ahora mismo las cosas se te están dando bien. No permitan que un pequeño problema se interponga en tu camino. Intenta agradecer lo que tienes ahora mismo y porque las cosas realmente van por buen camino.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Luego de mucho tiempo podrás volver a sonreír. Creíste que sería imposible, pero la felicidad está a la vuelta de la esquina, pero debes permitir que ingrese a tu vida y entender que la mereces.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Ten cuidado con las personas que aparentan tener buenas intenciones, pero que de todas formas no pueden esconder su envidia y rencor. Mantente alerta a cualquier actitud extraña y si notas un comportamiento inadecuado no dudas en defenderte.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Cade vez estás más cerca de cumplir esa meta que un día veías muy lejana. Esto traerá alegría para ti y tu familia, porque verás un sueño cumplido. Tu esfuerzo dará frutos muy pronto.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Es probable que hoy alguien a quien le tienes mucho aprecio te decepcione. Sentirás que la confianza se rompió y por mucho que quieras será difícil retomar el tipo de relación que tenían. No dejes que la presión te haga perdonarle, date el tiempo para pensar y cuando estés más tranquilo toma una decisión.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Pasarás por una situación compleja, quizás en el ámbito profesional o educacional. No sabrás en quién confiar y eso te dejará muy confundido. Te tendrás solo a ti para apoyarte, así que confía en tus instintos.