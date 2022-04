Aries (marzo 21 - abril 20)

Estas impaciente sobre un asunto laboral o relacionado con los estudios, pero deberás seguir esperando. La respuesta que deseas llegará, pero no a tu tiempo, sino cuando sea necesario.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Es probable que te unas a una persona para hacer negocios o proyectos en conjunto. Tendrás que poner todos tus esfuerzos si quieres que resulte. La perseverancia será tu principal aliada.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

No te arriesgues cuando se trata de dinero o algo material, se cuidadoso, analiza la situación. Puede parecer que las cosas estén a tu favor, pero todo puede cambiar en el último momento.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Mejora tu hábitos de salud si quieres sentirte mejor, no te dejes estar. Sabes claramente cuáles son los cambios que deben aplicar. En un comienzo se te hará difícil, pero con constancia se hará parte de tu día a día.



Leo julio 23 - agosto 22)

Deja que las personas en tu vida tomen sus propias decisiones y sigan su camino. Tienes las mejores intenciones, pero a veces te entrometes más de lo debido. Quizás tengas la razón, pero debes dejarlos equivocarse para que aprendan la lección.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Una persona cercana pero inesperada te ayudará a aclarar las dudas que tenías respecto de alguien. Será una verdad dura, pero necesaria. Agradécele por el gesto, porque sus intenciones son buenas.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Necesitas relajarte, respirara hondo y con tranquilidad. Nada te apura, avanza a paso lento. Necesitas calma para cumplir tus objetivos, no hay otra manera.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Serán días de mucho trabajo, pero ya verás la recompensa. Ya no queda nada para lograr tus objetivos, solo debes esforzarte un poco más y sé paciente.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Déjate llevar por las emociones de hoy, no te resistas, porque el resultado será muy positivo. Verás cómo recobras energía, cómo mejora tu ánimo y tus ganas de hacer cosas y concretar nuevos proyectos.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Aprovecha cada momento libre que tengas para terminar tus tareas pendientes, incluso si te da mucha flojera. Mientras antes termines, antes podrás hacer las cosas que realmente te gustan.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Las energías que llegarán hoy a tu vida serán muy intensas, intenta no abrumarte. A fin de cuentas será algo positivo, verás las cosas con mayor claridad y tu creatividad estará por las nubes.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Estarás un poco estresado porque quieres cortar relación con una persona, pero no sabes cómo. Pero la sinceridad debe ser lo primordial, entrega tus motivos, sin rodeos y si la persona no entiende, el problema no es tuyo. Solo procura ser empático.