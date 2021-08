Aries (marzo 21 - abril 20)

Visitarás un lugar que te producirá mucha paz. Usa esa energía para reencontrarte y alcanzar sintonía con lo que te rodea. Deja fluir las cosas sin cuestionar.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Tu relación ha sufrido momentos duros, pero llegó el momento de restaurarla. Podrás resolver las dudas que no estaban claras. Esto no significa necesariamente retomar las cosas, quiere decir que la decisión que tomes será la mejor para tu vida.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Recibirás una noticia o mensaje que confirmará que alguien te tiene mucho cariño y piensa en ti. Te gustaría estar cerca de esa persona, pero hay muchas cosas que lo impiden. Sé paciente.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Las cosas ocurrirán con mucha calma, pero algo podría amenazar esa tranquilidad. No te asustes, si algo te parece extraño, simplemente aléjate y no dejes que afecte tu vida. Algunas cosas no valen la pena, ni el interés.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Continuarás la racha de cosas positivas que has experimentado últimamente. Las cosas han resultado exactamente como has querido y eso te ha ayudado a tomar buenas decisiones. Aprovecha el momento y escápate si puede para vivir un momento de diversión.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

La jornada transcurrirá muy tranquila, pero podría ocurrir algo que sacuda un poco esa paz. Podría ser algo relacionado con la rutina, no te alarmes. Aprovecha la instancia para buscar cosas que te generen interés y te saquen de ese sistema de vida repetitivo.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Aprovecha toda oportunidad que se presente en tu camino para salir y divertiré. Necesitas un descanso mental.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

A veces vas muy deprisa y quieres resultados inmediatos. No siempre es bueno seguir ese ritmo, ten paciencia. En ocasiones es necesario frenar, mirar al alrededor, apreciar y analizar tu entorno.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Si quieres ver mucho a una persona, no esperes que las cosas sucedan de la nada. Toma la iniciativa y atrévete. Si de la otra parte no está la reacción que esperabas, no te sorprendas. Siempre es buena idea tener tus propios planes y no depender de los demás.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Es momento de experimentar asuntos ajenos a ti. Innovar va a aportar mucho a tu vida. No importa el resultado, lo relevante es haberlo intentado.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Siempre hay tiempo para hacer las cosas, ten presente esa lección. No te precipites y ten paciencia, el momento adecuado para cada cosa llegará cuando sea necesario.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Puede que la tecnología sea uno de tus grandes intereses. Seguir ese camino puede llevar a cosas muy interesante. Si pones dedicación o esfuerzo, podrías ver resultados en el ámbito laboral e incluso personal.