Hay que usar protección: Brote de coronavirus en playa nudista deja cientos de contagiados

Un brote de Covid-19 en una playa nudista, ubicada en la costa mediterránea de Francia, dejó cientos de contagiados de coronavirus luego de que un centenar de asistentes al balneario no respetaran las medidas de prevención.

El hecho ocurrió específicamente en la Village Cap d’Agde, una de las playas nudistas más grandes y antiguas del país europeo, que frecuentemente es visitado por gran cantidad de turistas en verano.

Según informaron las autoridades locales, la tasa de contagio aumentó en un 30 por ciento entre las personas que visitaron el lugar, cuatro veces más que el 7 por ciento registrado de bañistas que no concurrieron al centro naturista.

El director general de la autoridad sanitaria, Pierre Ricordeau, mostró preocupación por el alza de las cifras y sostuvo que el distanciamiento social no fue probablemente respetado entre los asistentes.

“Hay infecciones en todas partes, incluso entre personas que no son libertinas. El mensaje es el mismo para todos: use una mascarilla, lávese las manos y practique el distanciamiento social, sea o no libertino”, dijo Ricordeau.

Desde el gobierno regional francés, anunciaron que se restringieron las reuniones a no más de 10 personas en la ciudad, eliminaron el horario extendido para el funcionamiento de los clubes nocturnos e hicieron un llamado a que los turistas posterguen sus vacaciones en la zona.