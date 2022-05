El Gobierno aún se encuentra afinando detalles del rol que cumplirán las Fuerzas Armadas en el resguardo de las rutas en las regiones del Biobío y La Araucanía. En ese escenario, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, aseveró que son dos las alternativas que baraja el ejecutivo: la creación y tramitación del denominado “Estado Intermedio” o un Estado de Excepción acotado.

La vocera del Gobierno sostuvo que en La Moneda han "estado conversando intensamente con los partidos oficialistas de ambas coaliciones y sus bancadas parlamentarias, y el objetivo compartido por todos es el de proteger las rutas, porque sin esa protección no podemos desplegar todos los planes, medidas y programas".

"Han habido propuestas que han estado sobre la mesa, básicamente son dos: Insistir por la vía de la modificación legal, pasar por el Congreso en una discusión en rango de reforma constitucional y, por otro lado, decretar haciendo uso de las herramientas que tenemos actualmente vigentes en la Constitución", sostuvo la secretaria de Estado.

Según la vocera, en caso de aplicarse el estado de excepción que rige actualmente, este se implementaría "cumpliendo el objetivo en situaciones excepcionales, acotadas a rutas que son estratégicas y no más allá de eso, para facilitar la llegada, traslado, transporte del Estado a territorios que han sido desplazados, abandonados, discriminados".

"Los militares no debiesen salir" si se traspasa el territorio al pueblo mapuche

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, fue quien entregó la visión de su partido sobre el uso de las FF.AA. para el resguardo de rutas, asegurando que por el momento el PC no se ha cuadrado con el estado intermedio. "No hemos dicho en ninguna parte que nos vamos a cuadrar con estados intermedios, lo que acordó el Comité Central es una postura con ciertas variantes, pero no podemos darla a conocer mientras no conozcamos la postura oficial del Gobierno", señaló.

"En lo que si es que estamos es por facilitar el uso de instrumentos del Gobierno para enfrentar las diversas situaciones que hay en el país. Adelantamos, por ejemplo, que le damos todo el apoyo a la agenda anti delincuencia, narcotráfico y crimen organizado”, añadió el presidente de la colectividad.

Eso sí, Teillier enfatizó en que "nosotros creemos que los militares no debieran salir si es que se acordara traspasarse al territorio del pueblo mapuche", agregando que "a nosotros nos parece que, con o sin Estado de Excepción, debe haber un plan integral respecto a La Araucanía y eso alivia todo el panorama desde la raíz. No nos parece que es el momento de que se inmiscuyan de nuevo las FF.AA. en este conflicto, que es político y social", concluyó.