Un impactante estudio clínico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, arrojó resultados que nunca se habían conseguido en la lucha contra el cáncer, una enfermedad que hasta el momento no tiene cura.

En el estudio clínico se inyectó el medicamento Dostarlimab durante seis meses, a 14 pacientes con cáncer de colon avanzado, que recibieron una dosis cada tres semanas. El resultado impactó a los científicos, ya que se logró eliminar la enfermedad en un 100%.

Esta es la "primera vez en la historia del cáncer" que se logra una recuperación así señaló el doctor Luis Diaz Jr, miembro del grupo de doctores que realizó la investigación.

¿Qué es el Dostarlimab que logró eliminar el cáncer de colon?

El Dostarlimab o también vendido con el nombre de Jemperli es un fármaco del laboratorio británico GlaxoSmithKline que se inyecta en el cuerpo.

Una vez que ingresa al organismo este expone a las células cancerosas, para que así el sistema inmune las identifique y destruya, algo que no puede hacer por su propia cuenta, por lo que el tratamiento funciona con el modelo de inmunoterapia.

Luego de ello, todos los pacientes lograron curarse en un 100% sin presentar ningún tipo de tumor nuevo luego de 25 meses desde que se haya aplicado el tratamiento, logrando evitar someterse a quimio o radioterapia.

¿Cuánto vale el Dostarlimab?

Lamentablemente el Dostarlimab tiene un costo de 11 mil dólares por cada dosis inyectada, esto son aproximadamente 9,3 millones de pesos chilenos por dosis. Por lo que el tratamiento completo en los seis meses costaría más de 70 millones de pesos.

De todas maneras la muestra de pacientes fue muy pequeña en el estudio, por lo que se necesitarán más pruebas para confirmar el éxito de este medicamento. Ahora los científicos realizarán el mismo tratamiento para cáncer gástrico (estómago), de próstata y de páncreas.

Si deseas leer el estudio científico completo en inglés en el The New England Journal of Medicine puedes ingresar AQUÍ.