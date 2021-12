El Bono de Protección o también conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio económico entregado por el Ministerio de Desarrollo Social que está destinado a todas las mujeres que sean dueñas de casa que pertenezcan a los sectores más vulnerables del país.

Es importante destacar que a este bono no se postula, solo la persona debe ser usuaria del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades que se encuentren participando en el Acompañamiento Psicosocial (APS).

Por lo tanto, el único requisito que debe cumplir es haber aceptado la invitación del Ministerio de Desarrollo Social a participar en uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

A continuación te contamos la fecha en la que se paga este beneficio.

¿Cuál es la fecha de pago del Bono Dueña de Casa 2021?

El primer pago del Bono Dueña de Casa se comienza a hacer efectivo en la fecha cercana a la primera sesión de “Acompañamiento Psicosocial”. Este se realiza de manera mensual por un periodo de 24 meses y su valor varía de acuerdo al mes en que lo recibe.

El pago se realiza según el siguiente orden de prioridad:

Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

Prioridad 2: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 y 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor de 18 años.