Juan Cristóbal Guarello quedó muy molesto con Ricardo Gareca por llamar de emergencia a Lucas Assadi a la selección chilena para jugar el sábado ante Panamá, luego de un comienzo de año muy tibio del jugador de Universidad de Chile.

El comentarista señaló en Radio Agricultura que “me llama la atención que no se entiende el criterio de Gareca en esta nómina. Si es equipo de proyección o equipo para ganar. Es el momento en que uno menos espera la nominación de Assadi”.

Agrega que “Vidal es sandía calada, veterano, entonces si no está llamas a uno igual. Pero llamas a uno que no es titular en la U, que no extrañaría que parta a préstamo en un mes. Es más frágil su situación hace un año. Sin continuidad, aparece”.

De hecho piensa que “podría aparecer otro más mixto, con más fortaleza física. Lo de Gareca es hacer correr la lista”.

Guarello se molestó por la nominación de Assadi a la Roja

Gareca y su criterio de la nómina de Chile

Indica Guarello que “lo que más me preocupa después de toda la polémica de los malos resultados, maquillado con el triunfo ante Venezuela, es que los problemas estructurales y futbolísticos siguen ahí”.

Publicidad

Publicidad

Advierte que Gareca “no da señales con microciclos, conferencias de prensa. Desaparecido, nómina por internet, nadie se enteró de nadie. No lleva el partido a Serena, Coquimbo, Viña, Iquique o Concepción. Debe ser por plata”.

ver también Coke Hevia saca a pasear a Guarello tras polémico comentario sobre Garin: “Esto es un…”

Luego indica que nadie apura a Gareca en la dirigencia. “Seguimos como carretón de campo, con un presidente fantasma, que aparece como relacionador público para dar buenas noticias”, aclaró.

“Entiendo que descansa mucho en los ayudantes. Y él tendría que ir macerado, porque cuando va al estadio sabes que vio el partido, el resto es especulación. Pero en los partidos por los puntos, para los cambios hay un congreso de gente”, remató.

Publicidad