Dicen que el amor todo lo puede y todo lo cura. Y bien lo podría comprobar Eduardo Vargas, quien se le vio feliz y radiante al contraer matrimonio en Brasil, dejando atrás las penas del fútbol.

Es que pese a haberle convertido a Bolivia, el Edu fue uno de los principales blancos de críticas en la Selección Chilena. Pero el delantero se sacó la nube negra de encima y dio el sí en el sagrado vínculo con su novia brasileña.

Fue así que la pareja de dejó ver en redes sociales este viernes 20 de septiembre, sonrientes y con un Turboman que tiene su segunda gran relación en el país de la Samba. Esto, tras largos años con la también brasileña Daniela Colett.

Dio el “sí” vestido de blanco

Con un impecable blanco a lo Chino Ríos, Eduardo Vargas contrajo matrimonio con la brasileña Juliana Peixoto, luego que iniciaran su relación en 2022 y el año pasado el chileno le pidiera matrimonio a su pareja.

Foto: IG Juliana Peixoto.

“Me voy a casar con el amor de mi vida. Es el momento más increíble que viví. Gracias por todo, te amo para siempre. Te amo para siempre. Gracias por ser esa persona maravillosa conmigo y con todo lo que me rodea”, tecleó el Edu hace un tiempo, anunciando el sagrado vínculo.

Por ello, durante la jornada de este viernes 20 de septiembre la pareja se dejó ver e inundó las redes sociales con el blanco que primó en el matrimonio, donde los hijos del chileno también estuvieron presentes.