Roberto Cóndor Rojas apuesta a la sorpresa en Copa América: "Brasil no es invencible, Chile debe jugar sin miedo"

El triunfo de Uruguay sobre Paraguay sentenció la fase de grupos de la Copa América y a Brasil como rival de Chile en cuartos de final del certamen continental, el próximo viernes en Río de Janeiro. Un escenario donde la Verdeamarela asoma como gran favorita.

Sin embargo, Roberto Rojas ve el choque con optimismo y cree que la selección chilena perfectamente puede dar la sorpresa ante el anfitrión. "Claro que hay posibilidades, siempre y cuando Chile mejore su nivel técnico y colectivo", asegura en diálogo con RedGol.

Según el Cóndor, "este no ha sido un Brasil invencible, porque no ha mostrado el fútbol de otras selecciones. Ha tenido buenos resultados, pero resultados normales, no jugando de manera extraordinaria", advierte.

Para el ex arquero de Sao Paulo, "Brasil ha andado bien colectivamente y tiene un jugador que desequilibra en cualquier momento, que es Neymar. Pero Chile tiene su material para sacar un buen resultado".

La selección chilena espera contar con Alexis Sánchez en su visita a Brasil el próximo viernes

El ex arquero de la selección chilena, hoy radicado en Brasil, espera que la Roja se presente sin complejos ante el campeón vigente, "jugando sin miedo, de la forma en que Chile ha jugado en los últimos años contra la selección brasileña".

Así mismo, espera que "ojalá los jugadores se hayan recuperado y estén en un mejor nivel. La primera etapa de la Copa América es desgastante porque son muchos partidos. Ahora, al ser mata-mata, cambia la cosa. El jugador está más preparado para ese momento".

Chile terminó en el cuarto lugar del Grupo A con cinco puntos, producto de una victoria sobre Bolivia y sendos empates con Uruguay y Argentina. Brasil fue líder de su serie, con triunfos sobre Perú, Colombia y Venezuela, e igualdad ante Ecuador.

El equipo chileno realizará su preparación en Santiago y recién el miércoles regresará a Brasil para enfrentar la fase final de la Copa América. La expectativa apunta a recuperar a los lesionados, Alexis Sánchez y Erick Pulgar, para el choque contra los brasileños.