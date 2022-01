Este jueves a las 21:15 en el Zorros del Desierto de Calama se enfrentarán las selecciones de Chile y de Argentina en una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, con realidades diametralmente opuestas: mientras la Roja necesita el triunfo como el agua, la Albiceleste ya aparece clasiificada al próximo Mundial.

Y si de determinación se trata, la prensa nacional cumplirá una semana en la capital de El Loa y los calameños le han inyectado una dosis de entusiasmo, en medio de banderas chilenas y camisetas de Alexis Sánchez y Ben Brereton

Redgol en Calama les tomó la temperatura a los apóstoles y la respuesta es casi unánima. Chile debiera quedarse con la victoria, para coronar una semana en la que los sentimientos han estado a flor de piel y se ha hecho sentir el apoyo incondicional de los hinchas nortinos.

¿Qué dijeron los comunicadores? Que Calama podrá celebrar una victoria inédita ante Argentina (sólo se le ganó una vez en la historia en partidos Clase A) de la mano de un Alexis que se erige como máxima figura en la actualidad y que jugará de local en la cancha que lo lanzó al profesionalismo.

El optimismo es todo para Marcelo González, Powergol, voz de Deportes en Agricultura e imagen de Mega: "Espero relatar un par de goles de Alexis, Chile llega con dudas y bajas como la de Arturo Vidal y Mauricio Isla, con figuras como Pulgar y Aránguiz a media máquina, pero con hambre y necesidad para mantenerse en carrera y este grupo se merece un triunfo"

El comunicador avizora un compromiso especial en los jugadores. "Lo saben en la interna u quieren ganar para retribuir todo el cariño de la gente de Calama. Alexis hace rato no llegaba tan bien y me la juego con que será un gran partido y creo que podemos ganar gracias al Niño Maravilla, quien jugará en la tierra que mejor conoce", sentencia.

Por Canal 13 saca la voz Cristóbal Rojas, quien advierte que "el partido tiene dos ingredientes importantes. Primero, el hecho de salir por primera vez en la historia de Santiago. Si bien ayuda al proceso de climatización para ir a La Paz, veremos si efectivamente le da una ventaja a Chile hoy", explica.

"Lo otro es enfrentar a una Argentina sin técnico. Quedan doce puntos y son todos difíciles y sí o sí hay que sumar los seis de local. Para mi, es el comienzo del fin de las eliminatorias y si no gana se comienza a despedir del Mundial", adelanta el periodista.

Por su parte, el reconocido Daniel Arrieta (TNT Sports) no es muy aficionado a dar resultados. "No me gusta anticiparme, porque creo que los partidos tienen que jugarse, pero, veo bien aspectada a esta selección chilena".

Según el reportero, "la Roja puede armar un equipo competitivo, pese a todas las bajas que tiene, como la de Arturo Vidal o la de Mauricio Isla. Me ilusiona el momento de Alexis Sánchez, que como hace mucho tiempo no pasaba, viene marcando goles y con mucha actividad en enero. Chile puede ser superior y ojalá pueda quedarse con el partido", reflexiona.

Desde ESPN vierte conceptos el multifacético Gonzalo Quiroz, y se la juega por la victoria del local esta noche en el norte. "Chile gana, tiene los argumentos para hacerlo, más allá del buen juego colectivo de la Albiceleste", advierte.

El reportero televisivo cree que el técnico de la Roja, Martín Lasarte, "entiende que es un partido crucial, pero sobre todo será pragmático en la cancha. Los jugadores que están dispuestos ya en el once están en un buen estado físico y especialmente Alexis Sanchez, que llega en un gran nivel".

En el balance Quiroz se llena de fe. "Confío mucho en lo que puedan hacer Ben Brereton y Eduardo Vargas. En el mediocampo será interesante el aporte de Erick Pulgar con Charles Aránguiz. Siento que es la gran oportunidad de no tan sólo ganar tres puntos, si no que de llegar de la mejor forma a enfrentar a Bolivia", completa.

Otro de los históricos entre la prensa que se desplazó a Calama es Claudio Bustíos (CHV), quien advierte que la clave será "presentar el mejor equipo posible y ser colectivamente mucho más que una Argentina que viene diezmada, incluso sin Lionel Messi".

El Pelado asume que "Chile posee hoy una oncena con lo mejor que tiene disponible Lasarte. SI sirve o no la altura siempre pasa por un tema futbolístico: si Chile presenta un mejor mecanismo y una mejor dinámica ante Argentina, se va a llevar los tres puntos y seguiremos ilusionándonos con Qatar 2022".

Christian González (La Tercera) asoma la cabeza desde la prensa escrita. "Chile debe ganar. No me animo a dar pronósticos, pero siento que primero está la necesidad del equipo de Martín Lasarte y segundo, están dadas las condiciones", subraya.

El Kily celebra que "afortunadamente Chile recuperó dos piezas claves con Charles Aranguiz y Erick Pulgar, y definió una formación muy cercana a lo ideal, exceptuando obviamente a Arturo Vidal y Mauricio Isla".

"Espero que Chile obtenga estos tres puntos, que son claves y que Argentina tampoco sea el equipo que acostumbra a ser, porque ellos vienen clasificados. Seguramente el conjunto de Lionel de Scaloni no será tan intenso como en otras oportunidades y eso debe aprovecharlo muy bien la Roja para alcanzar el triunfo en la ciudad que la ha acogió con tanto cariño", reflexiona.

Completan el sondeo dos hombres de televisión. Primero, Marco Antonio Escobar (DIRECTV). quien remarca que "Chile debe ganar para abrochar la clasificación a Qatar" y Andrés Mitchell (TVN), que apuesta a ganador: "Va a ser un 1-0 sobre Argentina nuevamente".

