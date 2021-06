Polémico periodista argentino ironiza con la indisciplina de Chile: "Si los escándalos fueran títulos, la Roja ya habría ganado la Copa América 20 veces"

La indisciplina de la selección chilena en Cuiabá desató una ola de comentarios, por haber incumplido la burbuja sanitaria de la Conmebol. Hechos que no solamente dejaron muy molesto a Martín Lasarte, que ayer dio una conferencia de prensa visiblemente molesto, pues también provocó la reacción desde todos los rincones de Sudamérica.

Un ejemplo de eso fue lo que tuiteó el polémico periodista argentino Pablo Carroza, quien empezó a dedicar en su Twitter letras de canciones vinculadas al desorden y la diversión, las que iban dirigidas a la cuenta de la Roja.

Así es como agarró la letra de Los Piratas, de Los Auténticos Decadentes, para indicar "hoteles alejados, lugares sin testigos, nos sacamos el anillo carcelero, y vivimos una noche de solteros. Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailanta. Somos los piratas, toda una vida fiel, al gato y a las trampas. Al gato y a las trampas". Una clara alusión al libertinaje.

Luego, recordó a Kapanga y la letra de El Mono Relojero. "Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza, poder tomar una cerveza y emborrachar mi corazón. Dejate de joder, si estás más duro que una mesa, pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj. Oh, oh, oh, oh. Somos los dueños del reloj", dando indicios de una fiesta descontrolada.

Finalmente, despachó una reflexión llena de sarcasmo sobre lo que ha sido la historia de Chile en temas extrafutbolísticos. "Si los escándalos extradeportivos en la selección de Chile contaran como títulos, La Roja ya habría ganado la Copa América 20 veces. Cuando no es un choque a la salida del casino, es la visita de un peluquero, y si no una clandestina", indicó el comunicador, que cerró con un "yo creo que a esta altura debe ser cábala".

Si los escándalos extradeportivos en la selección de Chile contaran como títulos, La Roja ya habría ganado la Copa América 20 veces. Cuando no es un choque a la salida del casino, es la visita de un peluquero, y si no una clandestina. Yo creo que a esta altura debe ser cábala. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) June 20, 2021

Chile va a enfrentar esta tarde a Uruguay desde las 17 horas, en la cancha del Arena Pantanal de Cuiabá, mismo recinto donde venció a Bolivia por 1-o hace tres días.