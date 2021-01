Pablo Flamm: "Yo no descartaría a Claudio Borghi de la selección chilena"

El debate sobre quién será el nuevo entrenador de la selección chilena está sobre la mesa, a horas de que se confirme la partida de Reinaldo Rueda. Lo malo es que no se vislumbra al reemplazante, quien debutará en marzo en eliminatorias ante Paraguay y Ecuador.

Así lo avizora Pablo Flamm en diálogo con La Redgoleta de Redgol. "El nuevo entrenador no tendrá ningún espacio para trabajar, salvo por video. Porque en cancha va a tener al plantel sólo dos días antes de los partidos. Apelo a que la elección del técnico sea de alguien que conozca a estos jugadores, no hay espacio para pruebas ni aventuras", calibra.

En ese sentido, el periodista de DirecTV piensa en alguien del medio. "No me parece bien descartar un técnico chileno, y creo que políticamente no fue una frase afortunada de Pablo Milad, porque fue demasiado tajante: no hay chilenos en la mira", reflexiona.

"Hoy día sí un técnico chileno puede tener las capacidades absolutas como para asumir la selección. En la urgencia y lo práctico hay que mirar estos partidos en marzo. No hay que mirar ocho fechas clasificatorias en 2021, sino que marzo, dos rivales directos, dos equipos encumbrados... es una fecha muy fundamental", advierte el comunicador.

Por esto, Flamm reconoce que "no hubiera descartado a un técnico chileno, pero pensando en la inmediatez, el conocimiento de los jugadores y de este grupo, tiene que ser alguien que haya estado con ellos".

Con ese estandar el abanico se restringe. Pasan los nombres de Sebastián Beccacece, Jaime Vera, José Luis Sierra y el consultado agrega "al mismo Claudio Borghi. No lo descartaría". Recordar que el Bichi dirigió a La Roja entre febrero de 2011 y noviembre de 2012.

"El mismo Ivo Basay es un tipo, que en la mirada uno dirá los últimos seis partidos en Palestino, pero hay que ver lo que hizo cuando llegó a Palestino. Tiene la experiencia de 20 mil selecciones, de haber jugado clasificatorias", valora el periodista.

"Si Pekerman fuera el elegido, los conoce, tiene la data, los videos. Pero una cosa es la computación y otra estar en el camarín día a día en Pinto Durán. Por algo a los técnicos europeos les cuesta mucho la idiosincrasia, le pasó a Carlos Queiroz con Colombia y si José Peseiro perdía con Chile, lo echaban", sentencia.

Así pide poner atención a los gestos: "El mensaje de Vidal en sus redes sociales, de aplaudir a José Luis Sierra y Ronald Fuentes te da un indicio. El periodismo ya no se hace bajo las premisas tradicionales, sino que también hay que ver las redes sociales: hay ahí mensajes".

"Es que este camarín es un camarín con peso. Hay que llegar ahí. Estás hablando de tipos que son bicampeones de América, que han ganado ligas en Europa, que son millonarios, que están en la elite y que obviamente buscan eso: técnicos que estén a la par o arriba de ellos. El tener conocimiento en el día a día o haber estado en un proceso, podría facilitar las cosas", completa Flamm.