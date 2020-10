La preocupación de Johnny Herrera: "Falta gente de mucha experiencia y ahora es cuando más los necesitas"

La selección chilena navega por un mar de dudas en la antesala de su debut eliminatorio, este jueves ante Uruguay en Montevideo. Es que las bajas se multiplican entre los hombres de Reinaldo Rueda y los históricos están alertas.

Es el caso de Johnny Herrera, portero de Everton e integrante del plantel que fue al Mundial de Brasil, ganó dos Copa América y fue subcampeón de las Confederaciones, quien reconoció en As.com la preocupación por la falta de rodaje del equipo.

"Va a estar duro, porque falta gente de mucha experiencia y en este tipo de partidos es cuando más los necesitas", sentencia el golero de Everton, ante las ausencias de Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Erick Pulgar y Jorge Valdivia, entre otros.

Johnny Herrera se mantiene vigente a sus 39 años en el fútbol chileno. Foto: Agencia Uno

"Confiemos en los otros líderes que quedan, en Alexis (Sánchez) y (Arturo) Vidal. Confiemos en que sacarán a relucir todos los pergaminos que tienen, los títulos que han ganado, los partidos en el cuerpo que tienen y puedan llevar a esta selección a sacar el partido adelante", agrega el golero.

De cara a los choques con Uruguay y Colombia, el 8 y 13 de octubre, Herrera reconoce que "van a ser tremendamente duros los dos partidos, pero vamos a confiar como siempre Chile ha confiado en su selección y que nos ha sorprendido muchas veces de buena manera".

Herrera esperaba a Díaz y Mena



Reinaldo Rueda ha prescindido de dos jugadores de buen presente en el extranjero, como son Marcelo Díaz y Eugenio Mena. Y frente a las numerosas bajas, Johnny Herrera pensó que sería el momento de su aparición.

"No estando Pulgar, Marcelo quizás podía estar. Quizás no tenía tan claro quién podía jugar por izquierda, podía haber estado el Keno Mena, que al no estar (Jean) Beausejour, fue el que le peleó el puesto durante muchos años, en la etapa exitosa de nuestra selección", explica.

"Para mí son dos que están completamente vigentes y hubiesen aportado, pero no están. Hay un técnico que toma las decisiones y se respeta", advierte Herrera, que jugó 24 partidos por la selección chilena y sumó su última nominación en 2018.

Finalmente, el ex capitán de Universidad de Chile se puso a las órdenes de La Roja en caso de que exista la necesidad: "Yo estoy súper bien, de verdad. Siempre dije y lo sostengo: cuando necesiten un arquero con harta experiencia y kilometraje, siempre voy a estar dispuesto a ir".

"Más allá del error con (Universidad) Católica, que mi preparador de arqueros me dice 'te llevo la estadística y es prácticamente el primer control malo que hiciste en el año' y terminó en gol. Mala pata no más, pero por lo general ando bien y entrenando bien", completa el angolino.