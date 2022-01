El ambiente para el partido entre la selección chilena y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 que ya era caliente subió aún más de temperatura con las denuncias hechas por los transandinos de supuestos malos tratos en su llegada al país, además de cortes de agua en su hotel.

Tras el compromiso, las quejas siguieron y uno en hablarlo fue Rodrigo De Paul, quien resultó clave para el 2-1 en favor de la Albiceleste al hacer el remate que originó el rebote que permitió el tanto definitivo de Lautaro Martínez cerca del final del primer tiempo, dando detalles de su versión en conferencia de prensa.

El mediocampista del Atlético de Madrid dio su punto de vista. "Yo creo que como argentinos, cuando a ellos les toque venir a nuestro país, los tenemos que recibir de la mejor manera. Lo que pasó en la previa, quiero hacer un comentario sin decir si está bien o está mal, eso lo tendrá que definir otra gente", indicó.

Estuvimos tres horas en el aeropuerto, no nos dejaron ir al baño, nos hicieron bajar todos lo bolsos; después en la llegada al hotel hacía entre 30 y 32 grados en las habitaciones, no andaban los aires acondicionados y tuvimos que abrir las ventanas para dormir", añadió el volante.

La queja de De Paul no terminó ahí y siguió hablando de todo lo que le provocó malestar a Argentina. "Al abrir las ventanas, desde afuera se escuchaban sirenas y hubo gente que no pudo dormir. Y hoy cuando nos levantamos no había agua. Creo que podrían habernos recibido diferente", puntualizó.

Recuerda que podrás ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.