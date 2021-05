Colegio Médico y la Copa América en Brasil: "Le recomendaríamos a la ANFP que no fueran"

Este lunes la Conmebol sorprendió a medio mundo al anunciar que Brasil había sido designado como la sede de la Copa América, a pesar de las altas tasas de contagio por Covid-19.

En Chile han aparecido voces de reprobación por el peligro que conlleva viajar a aquel país, e incluso el Colegio Médico recomendó a la selección nacional que no viaje.

José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colmed, señaló en declaraciones recogidas por La Tercera: “Yo les recomendaría (a la ANFP) que no fueran, pero si se decide ir, lo que se requeriría es tener conocimiento de los protocolos y hacer un control muy estricto al regreso de los jugadores al país. En ese sentido, un aislamiento en un hotel sanitario de 10 a 14 días, con un seguimiento diario y con PCR. Y si esto diera positivo, aislamiento para identificar el ingreso de variantes".

"Entonces, probablemente, los problemas de gestión van a ser mucho mayores. Tanto del punto de vista epidemiológico como también de los problemas asociados. Por eso, no sería tan recomendable asistir. Además, uno de los lugares donde se jugaría sería Manaos, que justamente es el lugar de aparición de una de esas variantes”, advirtió.

Luego, afirmó: “Lamentablemente, Brasil, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, ha sido un ejemplo de cómo probablemente no hacer las cosas de forma adecuada".

"Hay que recordar que Brasil, producto de no controlar los contagios por la cantidad de habitantes que tiene, ha generado la aparición de dos variantes, que son mucho más contagiosas: la p1 y la p2, y gran parte de los problemas epidemiológicos de Latinoamérica se debe a la aparición de estas variantes”, añadió.

Finalmente, valoró que Chile no fuera la sede del campeonato: “Para todos los que trabajamos en el mundo sanitario es una buena noticia que, por lo menos, no se realice en Chile. Creíamos que no estaban las condiciones sanitarias en nuestro país para poder realizarla. Muchos tuvimos temor de que incluso se pudiera evaluar una condición así”.