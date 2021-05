Francisco Sagredo estalla por la sede de Argentina para enfrentar a Chile: “Son unos payasos… es una vergüenza”

Solo restan tres días para que la selección chilena enfrente a su símil de Argentina, por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la polémica está instalada por la sede en donde se disputará ese compromiso: Santiago del Estero, lugar que está a más de 10 horas en vehículo del aeropuerto de Buenos Aires.

En ese sentido, Francisco Sagredo, periodista y conductor del programa Deportes en Agricultura, estalló por la aprobación de este lejano lugar para albergar dicho encuentro, ya que le resta un día de entrenamientos a la Roja y expone a los futbolistas a poder contagiarse de coronavirus.

“Son unos payasos, son unas caras de palos, por no decir otra cosa. Le da los mismo todo en la Conmebol, se pasan el respeto por todas las federaciones y todos los países solo bajo el interés económico y el pago de favores políticos, por eso va Argentina a jugar al estadio Santiago del Estero, porque el vicepresidente de la federación es de esa ciudad, es una vergüenza”, partió diciendo.

“En plena pandemia del Covid la Conmebol te saca de Buenos Aires y obliga a una delegación a realizar un viaje de cuántas horas en plena pandemia (…) los doctores de la Conmebol, de la FIFA son caras duras. Vamos a ir a Argentina y vamos a ganar”, agregó.

Pero eso no fue todo, porque también se sumó Patricio Yáñez, pero realizando sus descargos por la designación de Brasil para organizar la Copa América: “Se toma una decisión de ir allá, pero habrá que esperar, esperar qué dicen los técnicos y los jugadores, porque uno puede decir jugar en Chile, pero acá también hay aumento de contagios. Es tan dinámica la situación que quizás se toma la decisión de suspender el torneo”, explicó.

Recordemos que la ANFP realizó un pedido a la FIFA de poder cambiar la sede del encuentro entre Argentina y Chile. No obstante, hasta el momento, aún no existe una respuesta oficial del organismo sobre el tema. Eso sí, de no cambiar el panorama, este martes la selección chilena iniciará su viaje a suelo trasandino.

RedGol transmitirá GRATIS, en vivo y en directo por streaming, y en full HD, la fecha doble de la Roja por las Eliminatorias a Qatar 2022. Disfruta de Argentina vs Chile y Chile vs Bolivia junto a nosotros.

Sólo debes entrar a RedGol.cl y disfrutar del partido. (Válido para territorio chileno y en equipos con conexión WiFi).