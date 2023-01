La Roja le pone fin a la primera fase del certamen Sub 20 enfrentando a la vinotinto.

Horario y dónde ver a Chile Sub 20 contra Venezuela por la fecha 5 del Sudamericano

Sudamericano Sub 20

La selección chilena sub 20 enfrenta este fin de semana a su par de Venezuela por la fecha 5 del Sudamericano de Colombia. La Roja de Patricio Ormazábal será la encargada de dar cierre a la primera fase del campeonato de la categoría en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Venezuela por el sudamericano sub 20?

Chile y Venezuela sub 20 juegan este sábado 28 de enero a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Pascual Guerrero

¿En qué canal ver en vivo por TV a la Roja Sub 20?

El partido será transmitido en nuestro país por la señal de Canal 13, en los siguientes canales:

Canal 13

Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) - 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) - 1152 (HD)

ENTEL: 67 (HD)

CLARO: 56 (SD) - 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) - 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) - 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)

ZAPPING: 22 (HD)

¿Dónde ver por streaming en vivo el Sudamericano Sub 20?

Para ver en vivo el encuentro por streaming y gratis podrás hacerlo a través de la señal online de C13.

¿Qué resultados necesita La Roja para clasificar?

La Roja podría clasificar a la fase final del certamen sin jugar, ya que este jueves Bolivia y Venezuela se enfrentarán en sus respectivos duelos del grupo, lo que en caso de terminar en derrota no movería la tabla de posiciones, pero sí ayudaría a Chile a clasificar a la siguiente fase

De todas maneras, la selección chilena sub 20 Chile depende de sí misma para avanzar de fase, ya que si vence a Venezuela lograría 7 puntos, lo que sería imposible de alcanzar para los Altiplánicos y la Vinotinto independiente del resultado que consigan en la jornada 4.

Ausencias:

Si bien la Sub 20 de La Roja quedó bien encaminada tras su triunfo sobre Bolivia, lo cierto es que la tarea ante Venezuela no será fácil, sobretodo si consideramos las grandes ausencias para este decisivo duelo, ya que Joan Cruz y Marcelo Morales no podrán decir presente en el compromiso frente a la vinotinto ¿el motivo? Por sanción.

En el caso del jugador de Colo Colo, el volante sumó su segunda amarilla en el torneo frente a los altiplanos, quedando suspendido por acumulación de tarjetas. Mientras que el lateral de la U, se debió ir a las duchas de manera temprana en el duelo frente a Bolivia por doble amonestación.

Tabla de Posiciones del Sudamericano: