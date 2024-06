Ahora sí que sí. Contra todos los pronósticos y con Mike Tyson recuperándose del susto que vivió rumbo a la ciudad de Los Ángeles, esta jornada se confirmó que la pelea entre el ex campeón y el youtuber Jake Paul ha sido reprogramada.

El combate de corte profesional (aunque con algunas modificaciones) estaba pactado para el sábado 20 de julio, pero Iron Mike tuvo que ser atendido de urgencia en un vuelo proveniente de la ciudad de Miami y hasta hospitalizado, lo que encendió las alarmas de sus fanáticos en el mundo. Sin embargo, ambos contendientes han sido categóricos en que el evento va.

The Baddest Man on the Planet​, de hecho, respondió a las dudas con un posteo en X digno de un grande: “Ahora me siento al 100% aunque no necesito estarlo para vencer a Jake Paul“.

¿Cuándo es la pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul?

La pelea de Mike Tyson vs. Jake Paul fue reprogramada para el próximo 15 de noviembre en horario por confirmar en el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, en Texas, Estados Unidos.

¿Dónde ver por TV o STREAMING el evento de boxeo entre Tyson y Paul?

El combate de Tyson vs Jake Paul se podrá ver en vivo online por las pantallas de NETFLIX , en lo que marca su debut -al menos en Chile- de este tipo de eventos deportivos.

La plataforma de streaming señaló que el evento se retransmitirá en directo para todo el mundo y en exclusiva por su app, para los más de 260 millones de suscriptores que posee.

Los planes van desde los $6.540 por una pantalla con calidad de audio buena y 720p (HD), $9190 por dos con sonido excelente y 1080p (Full HD) y $11.790 por cuatro con audio espacial y 4K (Full HD + HDR).