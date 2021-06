¡Increíble! Nick Kyrgios ganó un game en 43 segundos e hizo explotar al público de Wimbledon

Este miércoles Nick Kyrgios (60° del ATP) derrotó en un disputado duelo al francés Ugo Humbert (25°) por 6-4, 4-6, 3-6, 6-1 y 9-7 en su estreno en la hierba de Wimbledon.

El tenista australiano logró 23 aces y tres de ellos en un solo game: el que ganó en apenas 43 segundos, dejando al francés en cero.

“No está mal para un jugador a tiempo parcial”, dijo en su estilo Kyrgios. Luego, añadió: “Fue fácil levantarse del sofá en Canberra ya que Wimbledon es uno de mis eventos favoritos y escuché que iba a haber una multitud, así que fue una decisión fácil venir aquí”.

Kyrgios reconoce que no ha estado demasiado activo en el último tiempo, porque no le gusta jugar sin público: “Es por eso que no jugué la mayor parte del año. Tomé la decisión de que me conozco a mí mismo y no me engaño a mí mismo”.

Djokovic on Day One: 46-second service game



Kyrgios on Day Two: Hold my Pimm's#Wimbledon | @NickKyrgios pic.twitter.com/U0ooC2Im97 — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021

“Estoy haciendo lo mejor que puedo. Así que seguiré saliendo y tratando de darles un espectáculo y solo intentaré traer ese aspecto diferente del tenis”, afirmo.

“Mucha gente quería que jugara por eso. Estoy aquí, estoy tratando de darte lo que tengo. Ayer la multitud me estaba agradeciendo“, finalizó.