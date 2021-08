Este fin de semana el UFC se tomó una pausa, pero la acción de sus atletas no tiene descanso. En las últimas horas un video del luchador Jordan Williams se ha hecho viral luego de frustrar el robo de su auto con una paliza a un delincuente.

El atleta de peso wélter, que cayera en julio pasado ante Mickey Gall por sumisión, se encontraba comprando en un local cuando el amigo de lo ajeno se subió a su vehículo. Pero una vez dentro, no pudo hacer nada más.

Williams se percató de lo que pasaba y salió de inmediato a recuperar su auto, abriendo la puerta y golpeando con potentes rodillazos al maleante. El hecho fue registrado por las cámaras del recinto y las dio a conocer el propio luchador.

Jordan Williams, atleta de UFC, evitó el robo de su auto en un local. Foto: Getty Images

"Entonces alguien intentó robar mi auto hoy. Si se están preguntando por qué mi auto todavía estaba encendido, es la misma razón por la que él no pudo irse: tengo que presionar (un botón) para arrancar y no funcionará a menos que las llaves estén cerca y las tengo conmigo. Siempre", explicó.

Pero Williams no se preocupa más allá de lo ocurrido. "No hace falta decir que aprendí mi lección y espero que él también la suya. De modo que aún puede conducir sin el FOB (sistema de seguridad). Qué suerte que llegué a tiempo. Y que no sabía soltar el freno de mano", agregó el hombre tras el viral.

Revisa el intento de robo que sufrió Jordan Williams