Cristian Garin: "Tengo muchas expectativas en Roland Garros"

Una de las semanas más esperadas para Cristian Garin está a la vuelta de la esquina, porque a partir del lunes arranca Roland Garros, el único Grand Slam que se juega en canchas de arcilla, la mejor superficio del chileno.

El Tanque se verá las caras en su estreno con el argentino Juan Ignacio Lóndero, y pese al duro rival que tiene en primera ronda, el nacional pone su mirada en el campeonato francés.

"Roland Garros es un torneo en el cual tengo muchas expectativas, pero son torneos muy duros y dependen de muchos factores", dijo el criollo a Marca.

"Este año me costó mucho porque tuve una lesión, después tuve Covid y fue difícil el comienzo de año para mí. Creo que llego con un buen nivel encima. Siento que fui de menos a más en esta temporada", agregó el nacional.

Garin va con todo a París - Getty

Por último, el chileno volvió a comentar la presión que ha sentido durante su carrera, debido a que le tocó tomar la bandera del recambio del tenis nacional.

"Siento mucha presión. Desde que tengo 15 años ha habido mucha expectativa en mí, algo que ya me he acostumbrado un poquito, pero no es fácil. Hubo un tiempo que no tuve los resultados que quería y los comentarios fueron muy fuertes en ese momento que era muy joven, que ni siquiera había tenido la oportunidad de jugar los torneos profesionales, pero ahora sé dónde estoy, lo que soy, las cualidades que tengo, sé que puedo llegar más lejos, pero tengo que ir paso a paso", expresó.