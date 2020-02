Sufre el más grande: Roger Federer se lesiona de gravedad y estará medio año sin jugar

Los fanáticos del tenis están de muerte, porque el suizo Roger Federer (3º de la ATP) anunció este jueves que tiene una grave lesión, la que lo sacará por casi medio año del circuito profesional.

El mejor jugador de todos los tiempos contó que tiene una lesión en la rodilla derecha, por lo cual recién podrá volver a jugar en la gira de torneos de césped.

De esta manera, el helvético se pierde Dubai, Indian Wells, una exhibición en Bogotá ante Zverev, Miami y Roland Garros.

"Mi rodilla derecha me sigue molestando. Creí que no sería nada, pero después de someterme a un examen médico y discutirlo con mi equipo, decidí realizarme una artroscopia ayer en Suiza", contó el ex número 1 del mundo.

Su Majestad tendrá un largo parón, a sus 38 años.