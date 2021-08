Sarah Lavin, la atleta de Tokio 2020 que pide explicaciones tras hacerse viral en Chile: la irlandesa fue objeto de memes

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han dejado momentos para la historia, emotivos, tristes, alegres, de resiliencia e incluso curiosos. Así fue el caso de la atleta Sarah Lavin, que sin quererlo terminó transformándose en meme en Chile tras su participación en el megaevento.

La especialista en obstáculos altos se encontró con cientos y miles de notificaciones en su celular luego de competir en la cita olímpica, sorprendiéndose con su foto convertida en meme en las redes sociales.

Lavin vio un registro suyo en la página Out Of Context Chile, donde no había mayor detalle del chiste, por lo que no tardó en clamar por algún tuitero chileno y, a lo Condorito, exigir una explicación.

“Necesito encontrar a alguien de Chile para explicar esto”, escribió.

De inmediato la irlandesa comenzó a recibir jocosas respuestas de los internautas, que amablemente le explicaron que era su apellido el causante de las risas en nuestro país debido al político Joaquín Lavín.

"Era candidato presidencial, los últimos años hizo campaña apareciendo todos los días en programas matutinos. Incluso en sus anuncios bromeaba sobre aparecer mucho en todas partes. Por eso es divertido ver a "lavin" en los Juegos Olímpicos", replicó un usuario.

La irlandesa se sorprendió al hacerse viral en Chile.

Otro contestó "¡Nuestro eterno candidato chileno a la presidencia! Trató de disfrazarse de cualquier cosa para lograrlo, ¡incluso como atleta!".

"Joaquín Lavín es un candidato “eterno” a la presidencia de Chile (¡desde 1997!), Mientras tanto ha sido alcalde de la ciudad durante años esperando su oportunidad. Es un poco omnipresente, parece aparecer en todos los canales de televisión que puede", respondió un tuitero.

De esta manera a Sarah Lavin le quedó más que claro el origen de las risas que provocó en Chile su presencia en los Juegos Olímpicos, tomándose los chistes con buen humor y de paso conociendo un poquito más de la idiosincracia chilena.