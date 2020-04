Novak Djokovic enciende la polémica: "No me gustaría que me obliguen a vacunarme para viajar y jugar"

Mientras muchos científicos alrededor del mundo trabajan para encontrar una vacuna contra el coronavirus, el serbio Novak Djokovic se declaró totalmente contrario a aquel antídoto, palabras que causaron polémica.

El tenista número 1 del mundo participó en una videoconferencia con varias deportistas serbios, donde contó que está en contra de las vacunas y que se niega a ponerse una para viajar.

"Soy el primero con esta incertidumbre. ¿Cómo hacer con los viajes? Yo, personalmente, no estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que nadie me obligue a hacerme vacunar para viajar. ¿Pero qué vacuna? Si no existe todavía", señaló Nole.

"Si esa será la regla, la ley, ¿qué va a pasar? Debería entonces decidir si voy a someterme a eso o no. Por el momento, tengo esta opinión. No sé si va a cambiar", agregó.

Por último, aseguró que lo más difícil para que regrese con normalidad el circuito ATP será organizar el calendario y los viajes de los jugadores.

"Deberemos viajar y pienso que este será el desafío número uno. Los viajes serán el principal obstáculo", remató.