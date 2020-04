Nick Kyrgios muestra su lado más solidario y ofrece su ayuda a toda persona que no tenga para comer

En los últimos tiempos Nick Kyrgios ha sido criticado por ser muy ególatra. Sin embargo, en las últimas horas se ha ganado el cariño y la admiración de varios detractores, pues a través de las redes sociales inició una solidaria campaña.

A través de su cuenta de Instagram publicó un directo mensaje para ir en ayuda de las personas que están siendo duramente afectadas por la crisis sanitaria que afecta a todo el mundo.

En ese sentido, el número 40 del ránking ATP señaló que "si alguien no tiene trabajo, o los tiempos son difíciles y por tanto no tiene para comer, por favor que no se vaya a dormir con el estómago vacío”.

“Que no les dé vergüenza mandarme un mensaje privado. Estaré más que complacido en compartir lo que tenga. Aunque sólo sea una caja de noodles, pan o un poco de leche. Lo dejaré delante de la puerta de tu casa", complementó el tenista.

Recordemos que el singlista también mostró su generosidad para los incendios que afectaron a Australia, pues gestionó una campaña que recaudó cerca de cinco millones de dólares.