La sinceridad de Cristian Garín: "Pensé que no era tan difícil ser tenista"

Tuvieron que pasar varios años para que Cristian Garín se reencontrara. El tenista nacional volvió al a ganar en un ATP después de seis años y se ilusiona con levantar un nuevo título.

Mientras está en Argentina, Gago se dio el tiempo de conversar con el diario La Nación y lanzó una de las frases más honestas de su carrera. "Pensé que no era tan difícil ser tenista y cada vez que iba pasando el tiempo me di cuenta que era súper difícil. Cuando tenés esa edad, querés todo fácil y no es así", soltó.

"Me costó muchísimo. Se requiere mucho sacrificio y gente de confianza a tu lado. Entrenar bien dos o tres días no está bien sino que tenés que ser profesional todos los días. Quería todo rápido", agregó.

Garín además reveló que lo pasó mal con las críticas en nuestro país durante los últimos años. "Escuché y leí tanto que a veces me daba hasta vergüenza. No me siento identificado con lo que decían. Una vez no fui a la Copa Davis porque no me sentía bien y no sentía que podía ser parte. Más o menos, dijeron que no quería estar ahí".

"Cuando estaba mal, nadie me mandaba un mensaje ni quería saber nada de mí. El chileno siente en el punto justo de su madurez. Ahora, cuando te va bien, te empiezan a escribir. Esas cosas me han hecho valorar el momento en el que estoy", complementó.

Finalmente, Garín se mostró optimista por lo que pueda pasar en su futuro. "Me gusta verme subir en el ranking, pero quiero ir por más. Tengo 23 años y siento que puedo hacerlo mejor, pero esto es un proceso largo y ser parte de los mejores no es de un día para el otro".