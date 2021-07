La pena de la taekwondista chilena que quedó fuera de Tokio 2020 por Covid-19: "Estoy destrozada"

La taekwondista chilena, Fernanda Aguirre, quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de dar positivo por Covid-19 en su aterrizaje a Japón.

Aguirre, quien tenía exámenes negativos antes de viajar, dice que no lo está pasando bien, aunque aún tiene una esperanza.

“Estoy destrozada, tengo mucha pena, angustia”, dijo la atleta nacional en sus redes sociales.

Luego, añadió: “También tengo rabia. Siento que es muy injusto que me hayan arrebatado un sueño por el que tanto luché”.

Aguirre espera que le hagan otro PCR (archivo)

Sus compañeros de equipo salieron negativos, lo que desconcierta a la deportista: “Es como un falso positivo, porque es como imposible que hayamos compartido tanto tiempo y ellos ni siquiera hayan salido positivos asintomáticos”.

Pero no pierde la fe: “Todavía no pierdo la esperanza, ojalá me puedan hacer otro PCR. Se supone que me pueden hacer solo uno (que el resultado fue positivo), pero como mis demás compañeros salieron negativos exigí otro… pero todo depende ahora del Comité olímpico de Japón”.