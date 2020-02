Cristian Garin y su nuevo estatus de ídolo: "Los niños me ponen de ejemplo y eso me llena de orgullo"

El salto que dio Cristian Garin en el circuito ATP es notable. El chileno con sus logros ya se ganó el mote de ídolo deportivo nacional, entrando en la historia del tenis con sus resultados, que lo tienen en el puesto 18º del mundo.

Con esa nueva imagen llegó al Chile Open, certamen que se desarrolla en las canchas de San Carlos de Apoquindo, donde el jueves debuta en segunda ronda ante el español Alejandro Davidovich Fokina, reducto en el que entrenó este martes, ante la atenta mirada de los hinchas.

Gago, al ser consultado por RedGol sobre su nuevo estatus, señaló que "esa es una parte linda del deporte, que los niños estén muy presentes en el entrenamiento, cerca mío, la verdad que eso me pone muy contento, es algo que es bonito vivirlo de cerca, creo que los niños que le gusta el tenis me ponen como ejemplo y eso me llena de orgullo, me gusta vivirlo y esas son motivaciones que a uno le ponen en el camino para seguir entrenando".

Por otra parte, el Tanque habló de su condición física, la que se ha visto mermada por el duro calendario que ha tenido en el año, con títulos en Córdoba y Río de Janeiro.

"El desgaste que tuve la semana pasada es evidente, el hecho de tener un día más de descanso para adaptarme a las condiciones es muy bueno, porque son muy distintas a las de Río, estoy muy contento, después de mucho tiempo puedo jugar aquí en Santiago, frente a mis amigos, familia, me llena de ilusión. Todavía tengo un día más de descanso, todavía estoy cansando, pero eso es normal. Han sido días de muchas emociones y estoy con mucha confianza de andar bien", indicó.

Presión de jugar en casa y rival

Garin es el primer sembrado del torneo, pero no se hace problemas, ya que según sus palabras no siente presión por ganar el ATP de Santiago, que vuelve al país tras seis años de ausencia.

"Eso yo no lo pienso, me gusta mucho jugar de local, con ambiente de Copa Davis, ojalá venga la mayor cantidad de gente posible, el hecho de tener a mi familia y amigos acá cerca me motiva muchísimo. En cuento a la presión uno vive con ello todas las semanas, tenemos que sortear diferentes pruebas, en la competencia, y la verdad es que llego en un muy buen momento, jugando muy bien, ese tema me preocupa menos, en lo único que estoy pensando es adaptarme lo mejor posible a la superficie", analizó.

Acerca de Davidovich, oponente de este jueves, contó que "creo que él es un jugador muy agresivo, joven, que viene subiendo, en los últimos torneos más que analizar a mi rival, me analizo a mí mismo, porque nosotros todos nos conocemos cómo jugamos, aparte acá las condiciones son súper distintas, jugar en Santiago es más rápido, y por eso me viene bien un día más de adaptación".

Garin jugará en la segunda ronda del Chile Open este jueves, desde las 20:30 horas en San Carlos.