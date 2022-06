La primera parte de la temporada del Grand National Cross Country llega a su fin este fin de semana para el piloto chileno Benjamín Herrera.

El oriundo de Talca se encuentra motivado para lo que será la última fecha del primer segmento del certamen, tras conseguir la cima de la última jornada en Indiana.

El circuito de este fin de semana promete ser la más dura de la temporada, la que Herrera espera superar sin mayores inconvenientes y entrar al podio de su categoría.

Y es que en esta ocasión, los corredores llegarán hasta el pueblo de ski Snowshow Mountain, en Virginia, la cual ha sido catalogada como la más dura y espectacular de todas las paradas del GNCC.

Este es el desafío máximo para todos los participantes, quienes deberán poner a prueba todo su talento en un difícil terreno arcilloso sumamente húmedo, donde predominan las rocas, raíces de árboles, pantanos y pronunciadas colinas.

Por eso, Benjamín Herrera se prepara para viajar a la zona de competencia, motivado por los buenos resultados de la primera parte del año.

“El circuito de Snowshow se caracteriza por ser difícil: mucha piedra, por lo tanto, muy resbaloso, pero es algo que a mí me debería favorecer", cuenta el piloto desde Estados Unidos.

De hecho, Herrera cuenta que "me he estado preparando intensamente. Fui a entrenar dos veces a un terreno muy parecido al de este fin de semana para climatizarme y preparando también la moto. Estoy con hartas ganas de entrar al podio. He estado bien cerca las últimas fechas y estamos acercándonos al cuarto lugar en la general. Todo se puede todavía”.

Tras este fin de semana en Virginia, el Grand National Cross Country se tomará dos meses de receso para continuar con la segunda parte de la temporada el 10 de septiembre.