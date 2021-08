El nadador chileno que se convirtió en el primer atleta nacional en alcanzar dos veces un podio paralímpico, manifestó su alegría por la medalla de plata conseguida en la natación, pese a que no era su mejor prueba. "No teníamos nada y lo queríamos todo", reflexionó.

Alberto Abarza también es el campeón de la humildad: "Pedirles disculpas por no haber sacado oro"

Tokio 2020 quedará escrito para Chile con la leyenda de Alberto Abarza en letras doradas . El brillante nadador se convirtió en el primer atleta nacional que alcanza dos medallas paralímpicas, luego del segundo lugar obtenido esta mañana en los 200 metros libres S2.

Pese al mérito del oriundo de Cerrillos, sus reflexiones estuvieron marcadas por la humildad y una sorprendente explicación acerca de la razón por la que no se quedó con el primer lugar en una prueba donde no tenía las mayores proyecciones.

"Estamos contentos. Si bien uno tiene ganas de más, esta prueba no es la mía, pero la queríamos luchar. Llegar al podio nuevamente era lo máximo. Haber sacado el oro y ahora la plata, donde no teníamos expectativas, fue lo máximo", expresó Beto.

Luego del oro en los 100 metros espalda S2, Abarza sintió el sostén de los hinchas chilenos. "Creo que estoy muy agradecido de toda la gente que me apoyó, que me envió saludos. Pedirles disculpas por no haber sacado oro", fue su sorprendente reflexión.

"Todos los compañeros tienen como fin hacer historia en estos juegos. Esta prueba no es la mía, el brasileño me saca siete metros en cada salida, el ruso me ganó todo el año y sacar un segundo lugar es lo máximo", sentenció el crédito criollo.

Abarza tendrá la posibilidad de ampliar la apuesta el próximo miércoles, cuando cierre su participación en Tokio 2020 con su actuación en los 50 metros libres S2: "Terminamos cansados, me queda la prueba menos hábil para mi, pero vamos a intentar todo".

"Hay un dicho mundialero que dice que que no teníamos nada y lo queríamos todo. Llegábamos a disfrutar estos juegos, uno nunca lo ve tan real hasta que se pone en el marcador, con todo el respeto, para dar el máximo", agregó Beto.

Concluir el doble mérito del exponente nacional, que en pandemia estuvo un año alejado de la piscina, aunque es una instancia crucial en el tratamiento del síndrome de Charcot-Marie-Tooth que le afecta, una enfermedad degenerativa que produce atrofia muscular.