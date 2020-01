Abandono dramático en el Australian Open por culpa del humo por los incendios de Melbourne

Las condiciones ambientales no son las mejores en Melbourne, donde ya se desarrolla la fase previa del Abierto de Australia, por culpa del humo reinante por los incendios del país oceánico.

La jugadora eslovena Dalila Jakupovic se tuvo que retirar en la primera ronda, debido a que sintió mareos en el segundo set de su partido contra la suiza Stefanie Vögele.

"Tuve miedo de desmayarme. No podía andar", dijo la europea, para agregar que "no es sano para nosotros jugar en estas condiciones".

Dalila Jakupovic tuvo que abandonar su partido en la R1 de la Qualy de Australia. "Tuve miedo de desmayarme”, dijo después. Esto es una locura pic.twitter.com/hTLDrkb1Mc — Ayrton Aguirre (@ayraguirre) January 14, 2020

"Me he quedado sorprendida. No pensaba que nos harían jugar hoy, pero no teníamos elección", agregó.

Esta situación pone en alerta a los organizadores, que podrían tomar medidas al respecto.