Un día después de su debut oficial, Carlos Palacios tuvo su presentación en Boca Juniors. Luego de una introducción de Juan Román Riquelme, quien lo buscaba hace varios meses, el ex Colo Colo enfrentó a los medios argentinos y contó sus sensaciones por estar en un grande trasandino.

“Estoy muy feliz que este señor al fin lo veo con la camiseta de Boca. Para mí es maravilloso, sabe que lo quiero mucho y lo admiro mucho. Intentamos por más de un año y hoy podemos estar contentos. Él quería jugar acá, hizo mucho esfuerzo para llegar y deseo que disfrute muchísimo“, dijo Riquelme.

La Joya, en tanto, contó que “Román es un ídolo y referente para mí. Poder compartir con él y todas las charlas que tuvimos antes de llegar, y después, son una felicidad enorme. No queda nada más que disfrutar” y agregó que “el sueño que traigo es lo que todos tienen: ganar la Copa Libertadores“.

En su llegada, mencionó que “lo que más me sorprendió fue la gente. La locura que traspasa Boca es algo que no tiene precio. A veces llego a las siete de la mañana y ya hay 30 personas afuera. Es una locura lo que vivimos en San Nicolás y ahora en Santa Fe. Me tocó un poco, había muchos niños, todos tienen el mismo sueño, nos quieren ver campeones”.

ver también El elogio más inesperado para Carlos Palacios en Boca: "Mostró eso que tanto le gusta al hincha"

Carlos Palacios y la emoción de su debut en La Bombonera

Carlos Palacios tuvo su debut oficial en Boca este miércoles 22 de enero, cuando fue titular ante Argentino en los 32avos de final de la Copa Argentina. Ese partido se jugó en el Cementerio de los Elefantes, en Santa Fe. La Joya ahora quiere entrar como titular a La Bombonera.

Publicidad

Publicidad

“No he podido entrar como jugador de Boca a La Bombonera. Fui a ver el último partido contra Independiente (el torneo pasado) y fue una locura. Tenía ansias de jugar, así que espero que el domingo pueda jugar por primera vez, disfrutar y quedarnos con los tres puntos“, comentó.

Su gran oportunidad podría darse este domingo 26 de enero, cuando Boca enfrente a Argentinos Jrs. en el inicio de la Liga Profesional de Argentina. Ese partido se juega a las 19:00 horas en La Bombonera.