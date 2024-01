Este lunes 15 de enero comienza una nueva semana de estrenos para las distintas plataformas de juegos Microsoft, nos referimos específicamente a Xbox Series X|S, Xbox One y Game Pass.

Así es porque mediante su blog, Xbox anunció los once títulos que se estrenarán desde este lunes 15 al viernes 19 de enero y en RedGame te traemos todos los detalles.

¡Son 11! Conoce los títulos que llegan a Xbox la semana del 15 al 21 de enero

Los once videojuegos que dirán presente esta semana en las diferentes plataformas de Microsoft están encabezadas por “Prince of Persia The Lost Crown”, título de Ubisoft que hará su llegada el próximo 18 de enero para Xbox Series, Xbox One, además de otras plataformas como PC, PlayStation 4, PlayStation 5, además de Nintendo Switch.

Revisa a continuación el listado semanal de estrenos, junto a una breve reseña de Xbox.

Martes 16 de enero:

Food Truck Simulator – Renueva tu propio food truck con una amplia variedad de opciones de personalización con un gran catálogo de opciones de equipamiento para elegir. Crea tus propias recetas con un sistema de cocina detallado y encuentra diferentes ubicaciones en toda una ciudad con diferentes tipos de clientes dentro de una ciudad viva con ciclos dinámicos de día y noche.

Miércoles 17 de enero:

Argonauts Agency 3 – ¡Únete al equipo Argonaut en un nuevo juego de gestión del tiempo, libera a Pelias de la trampa y resuelve el caso de la silla de Hefesto! Construye edificios, elimina obstáculos, repara puentes dañados y más. Descubre más de 40 hermosos niveles, junto con una multitud de misiones variadas, dificultad creciente, una trama alegre, un mundo mágico extraordinario y una jugabilidad emocionante para todas las edades.

¡Únete al equipo Argonaut en un nuevo juego de gestión del tiempo, libera a Pelias de la trampa y resuelve el caso de la silla de Hefesto! Descubre más de 40 hermosos niveles, junto con una multitud de misiones variadas, dificultad creciente, una trama alegre, un mundo mágico extraordinario y una jugabilidad emocionante para todas las edades. Nephenthesys – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery: Se trata de un shoot’em up de desplazamiento vertical presentado en estilo 3D panorámico de perspectiva vertical. Atraviesa una gran variedad de naves enemigas, recoge potenciadores para disparos más amplios y bombas especiales, y luego enfréntate a grandes jefes. Esta misión te llevará a través de cavernas, canales, paisajes urbanos y más. ¿Tendrás las habilidades para llevarlo a cabo?

Jueves 18 de enero:

Bahnsen Knights – En un mundo de fanatismo religioso, tornados F5 y Ford Sierras, juega como Boulder, un agente encubierto. Tu misión consiste en infiltrarte en los Caballeros Bahnsen, una secta letal y potente con un líder enigmático. En este mundo turbio y peligroso, deberás mantener tu ingenio y mantenerte con vida para desentrañar el misterio detrás de la desaparición de un viejo amigo en esta aventura interactiva.

En un mundo de fanatismo religioso, tornados F5 y Ford Sierras, juega como Boulder, un agente encubierto. Tu misión consiste en infiltrarte en los Caballeros Bahnsen, una secta letal y potente con un líder enigmático. En este mundo turbio y peligroso, deberás mantener tu ingenio y mantenerte con vida para desentrañar el misterio detrás de la desaparición de un viejo amigo en esta aventura interactiva. Prince of Persia: The Lost Crown – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery: Adéntrate en un elegante y emocionante juego de plataformas de acción y aventuras ambientado en un mundo mitológico persa donde los límites del tiempo y el espacio son tuyos para manipularlos a tu gusto. Juega como Sargón y evoluciona desde un prodigio con espada hasta una leyenda extraordinaria mientras dominas el combate acrobático y desbloqueas nuevos poderes temporales y súper habilidades únicas.

Resetail – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery: ¡En este juego de plataformas en 2D deberás tener cuidado con los picos, obstáculos y enemigos y hacer los movimientos correctos para encontrar la llave de la puerta correcta! Utiliza a los enemigos que te rodean para superar el nivel. El modo Speedrun te permitirá correr contra el reloj y batir tus propios récords.

¡En este juego de plataformas en 2D deberás tener cuidado con los picos, obstáculos y enemigos y hacer los movimientos correctos para encontrar la llave de la puerta correcta! El modo Speedrun te permitirá correr contra el reloj y batir tus propios récords. Rising Lords – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery: Recauda impuestos y recursos. Dicta ratios y trabajos de campo. Forja armas, reúne ejércitos y construye poderosas ciudades fortificadas. Ayuda a tu gente a convertirse en caballeros o arrójalos a un campo de batalla lejano, pero ten cuidado: incluso los campesinos más humildes eventualmente se rebelarán, y una carta de evento desafortunada puede cambiar el destino de tu reino rápidamente.

Recauda impuestos y recursos. Ayuda a tu gente a convertirse en caballeros o arrójalos a un campo de batalla lejano, pero ten cuidado: incluso los campesinos más humildes eventualmente se rebelarán, y una carta de evento desafortunada puede cambiar el destino de tu reino rápidamente. Turnip Boy Robs a Bank – Game Pass, Xbox Play Anywhere: Este título está listo para cometer más delitos graves en este cómico juego de acción y aventuras con elementos roguelite. ¡Esta vez el criminal profesional se asocia con la temible Pickled Gang para planificar y ejecutar el atraco más extraño de todos los tiempos! Saquea cabañas, roba objetos de valor preciosos y explora las profundidades profundas y oscuras y la historia del Banco Botánico.

Viernes 19 de enero:

Kubics – Es un puzle de plataformas, enfocado en cambiar entre 2 personajes. Toma el control de dos jugadores usando a uno de los jugadores como escudo o plataforma para lograr tu objetivo.

el control de dos jugadores usando a uno de los jugadores como escudo o plataforma para lograr tu objetivo. Palworld (Game Preview) – Game Pass desde el mismo día de su lanzamiento: ¡Reúne todo tipo de emocionantes amigos para luchar, cultivar, construir y trabajar para ti en este juego de creación y supervivencia multijugador en mundo abierto completamente nuevo!

¡Reúne todo tipo de emocionantes amigos para luchar, cultivar, construir y trabajar para ti en este juego de creación y supervivencia multijugador en mundo abierto completamente nuevo! Witch Rise – Cuenta la historia de una joven dulce e inocente que fue convertida en lechón por la cruel Bruja Caída. Ahora, nuestra heroína debe embarcarse en una búsqueda para superar la maldición y volver a convertirse en ella, en su antiguo yo, ella, ella nuevamente. Durante tu viaje necesitarás encontrar los cuatro bastones mágicos para derrotar a la Bruja Caída y así recuperar tu cuerpo humano.

Encuentra todas estas entregas en las Microsoft Store de Argentina, Chile, Colombia y México.