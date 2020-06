Werewolf: The Apocalypse muestra un épico tráiler cinemático en el Summer of Gaming

La industria de los videojuegos no se detiene y Cyanide presentó en el Summer of Gaming de IGN un espectacular tráiler cinemático de Werewolf: The Apocalypse. Además, avisó que el 7 de julio se conocerán más detalles del título.

Cahal es el protagonista del videojuego y en un video CGI se puede apreciar su transformación a hombre lobo. No se mostraron imágenes gameplay del juego, las que parecen estar guardadas para el Nacon Connect 2020.

Werewolf: The Apocalypse tiene como premisa la lucha entre los lobos y Endron, una petrolera que amenaza el hábitat natural de las bestias nocturnas. El juego será una combinación entre rol y aventura, donde podrás tener diferentes transformaciones de hombre lobo con el personaje principal.

Earthblood

Eso no es todo, porque Cyanide también aprovechó de anunciar que el próximo 7 de julio en el Nacon Connect se conocerán más detalles del título que estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC, pero sin fecha de lanzamiento de momento.