Verdaderos juegazos: Tom Clancy's Rainbow Six Siege, The Evil Within 2 y Get Even llegan al catálogo de PS Now en mayo

Sony anunció en esta jornada los nuevos videojuegos que se incorporarán en mayo a su catálogo de PS Now, el servicio de streaming que permite jugar tanto en PlayStation 4 y PC varios de sus juegos más importantes.

En total serán tres los juegos que los suscritos a este servicio podrán disfrutar en este mes: Tom Clancy's Rainbow Six Siege, The Evil Within 2 y Get Even.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege fue publicado en PS4 en 2015 por la empresa Ubisoft, trayendo de regreso un verdadero clásico para la franquicia. Hasta estos días su faceta online sigue bastante activa por el arena competitiva. Estará disponible hasta el lunes 2 de noviembre de 2020.

The Evil Within 2 es la precuela de terror creada por Tango Game Studio y Shinji Mikami, histórico creador de Resident Evil. Publicado en el 2017 para la consola de actual generación de Sony, vuelve a ponerte en los zapatos de Sebastian Castellanos, protagonista de la primera entrega, en su afán por salvar a su familia. Ya disponible en el servicio, sin fecha límite de momento.

Para terminar y siguiendo con el horror del anterior título, encontramos Get Even, un survival horror psicológico desarrollado por The Farm 51 y publicado por Bandai Namco en 2017. La historia trata de saber como llegaste a un manicomio abandonado, obteniendo recuerdos e imágenes del pasado. Ya disponible y sin fecha límite de momento.

Si estás interesado en suscribirte al servicio de PS Now para disfrutar estos y más juegos, ingresa acá.