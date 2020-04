¡Vamos! The Last of Us Part II regresa a la PS Store para su preventa en PlayStation 4

Tras la información de ayer que confirmó la llegada de The Last Of Us Part II para el próximo viernes 19 de abril, hoy el videojuego de Naughty Dog volvió a aparecer en la tienda virtual de PS Store para la PlayStation 4.

Así se dejó ver en las últimas horas, donde la preventa de la secuela de PlayStation 3 (remasterizada en la PS4) regresó para los gamers que estén impacientes con tener el juego en sus manos en la fecha de lanzamiento.

El precio de esta preventa es de $59.99 USD (algo así como 50 mil pesos chilenos) y se ve claramente que la fecha de llegada la tienda será el 19 de abril del presente año.

Así se ve TLOU 2 en la PS Store.

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia lanzada, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes trailers, con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

