Un skater profesional asegura que Tony Hawk's Pro Skater tendrá un nuevo juego este año

El lanzamiento de un nuevo Tony Hawk's Pro Skater es un secreto a voces, ya que la salida del videojuego ha sido filtrada por todas partes. Ahora fue el turno del skater Jason Dill que en una entrevista aseguró que en el 2020 llegará un renovado título de la saga.

"¿Sabes que hay un nuevo Tony Hawk Pro Skater en 2020?", manifestó el profesional y el entrevistador respondió: "he oído sobre eso". A pesar que no se dieron más detalles, ya es la tercera fuente que menciona esto tras Lizzie Armanto y el grupo The Death Set.

El último videojuego de la saga Tony Hawk's Pro Skater salió en el 2015 y no recibió buenas críticas, por lo que con el pasar de los años el título perdió fuerza y casi pasó al olvido.

Además, hace un par de semanas una tienda de videojuegos puso en su lista de próximos lanzamientos "Tony Hawk's Alcatraz", lo que podría ser el nuevo juego que tanto se ha filtrado. Sólo queda esperar un anuncio oficial.