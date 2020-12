The Game Awards 2020: Dónde ver en vivo, horario y streaming

¡Llegó el día! The Game Awards 2020 finalmente están aquí con un tremendo evento online que correrá a 4K y donde los videojuegos serán premiados en diferentes ámbitos. The Last of Us Part 2 y Ghost of Tsushima luchan por convertirse en lo mejor del 2020, mientras que los móviles también tendrás su dura batalla.

Geoff Keighley será el anfitrión y presentador principal del evento, que tendrá hasta 20 nuevos estrenos mundiales de videojuegos, y con muchas revelaciones de contenidos exclusivos y que vendrán para varios títulos que ya están en el mercado. Una de las novedades más esperadas son las de InnerSloth con Among Us.

The Game Awards 2020 - Juego del año

FECHA Y HORA DE THE GAME AWARDS 2020:

Los The Game Awards 2020 se realizarán el jueves 10 de diciembre en un evento online que podrás seguir en los siguientes horarios:

-México: 17:30 horas (Pre-Show) y 18:00 horas (Evento Central)

-Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 18:30 horas (Pre-Show) y 19:00 horas (Evento Central)

-Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 19:30 horas(Pre-Show) y 20:00 horas (Evento Central)

-Argentina, Chile, Paraguay Uruguay y Brasil: 20:30 horas (Pre-Show) y 21:00 horas (Evento Central)

DÓNDE VER LOS THE GAME AWARDS 2020:

-El evento online lo podrás seguir en vivo por el streaming oficial de la cuenta de YouTube de los The Game Awards 2020 y que tendrá una resolución de hasta 4K para verlo.