Sony no venderá Modern Warfare 2 Remastered en Rusia por la polémica misión "No Russian"

Si hay una misión que en la larga historia de Call Of Duty se ganó bien merecido su lugar como la más polémica, esa es "No Russian", de Modern Warfare 2 para PS3, Xbox 360 y PC.

La misión, en simples palabras, consta de una matanza a civiles en un aeropuerto ruso, donde tu controlas a uno de los terroristas.

En la remasterización del videojuego para PS4, Xbox One y PC, llamada Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, Sony tomó la determinación de no incluir la obra de Activision en territorio ruso en su tienda virtual de PS Store.

Esto se da para evitar problemas y siguiendo la misma línea que en el pasado, cuando en la versión rusa del videojuego para PS3, Xbox 360 y PC se retiró la ya mencionada misión.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ya está disponible en PS4 y debutará a futuro en Xbox One y PC.

Así se ve la misión "No Russian" en su versión remasterizada: