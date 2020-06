Sería todo: Naughty Dog afirma que tienen planes de lanzar DLCs para The Last of Us Part II

The Last of Us Part II, esperado megaproyecto para la PlayStation 4 por parte de Naughty Dog, ya es una realidad para los jugadores que buscan cerrar con boche de oro esta generación de consolas.

Para quienes ya finalizaron la extensa campaña del videojuego hay dudas sobre si lo recibido es el paquete definitivo del proyecta o habrá planes de lanzar un contenido descargable o DLC, tal y como se vio en la primera parte de 2013 con Left Behind.

Neil Druckmann, director creativo en Naughty Dog, en una reciente aparición en el Kinda Funny spoilercast reveló que "no hay planes para un DLC en The Last of Us Part II”, derribando de esta forma las esperanzas de los jugadores.

A futuro debería llegar un modo multijugador a TLOU 2.

Sin embargo, es todavía una posibilidad el poder alargar en un tiempo más la vida útil del videojuego, ya que se espera que a futuro de lance un modo multijugador basado en el proyecto, igual a lo que se vio en el 2013 para PS3 y posteriormente en la remasterización para PS4.

El proyecto de Naughty Dog recibió de nota en Metacritic un tremendo 96, basándose en 83 críticas positivas y apenas tres mixtas. Sitios especializados como IGN, Metro, VGC, Comicbook.com y Eurogamer no dudaron en calificar la obra con un 10/10 perfecto.

